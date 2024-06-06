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端午節將至 竹北市長鄭朝方贈警消專屬英雄袋、客家粽

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
警消專屬英雄袋內含粽子、在地飲品等，慰勞警消們的辛勞。圖／竹北市公所提供
警消專屬英雄袋內含粽子、在地飲品等，慰勞警消們的辛勞。圖／竹北市公所提供

端午節將至，竹北市長鄭朝方今天下午特別前往警消單位，致贈專屬的竹北英雄袋，內含粽子、在地飲品等，因近日新竹市大樓公安事件釀2勇消殉職，鄭朝方也特別為竹北英雄加油打氣，強調會協助爭取警消工作權益。

鄭朝方表示，當大家在歡度端午佳節連假時，竹北警察及消防人員總是默默堅守崗位守護家園，因此他特地帶著全民的愛與溫暖，至消防局第一大隊含竹北、光明、豐田、高鐵等四分隊，警察局竹北分局含竹北、三民、六家、高鐵、豐田、鳳岡等六所，送上以竹北隊徽為Logo設計的警消專屬英雄袋。

由於他為竹北第一位客家籍市長，因此也送上有媽媽味的客家粽，並搭配在地品牌，且代表平平安安的蘋果醋飲，並附上溫馨小卡等，慰勞警消們的辛勞。

鄭朝方也強調，警消是守護竹北的英雄，也是捍衛戰士，而近日新竹的大樓公安事件引起關注，也特別為竹北警消加油打氣。他說，竹北大樓數量不輸六都，卻沒有首都加給，以五月的資料統計，警民比為1:1088人，平均一位人民保母要照護上千位民眾。為了竹北市民安全也為警消工作權益，他將做為警消後盾協助向中央極力爭取。

端午節將至，竹北市長鄭朝方今天下午特別前往警消單位，致贈專屬的竹北英雄袋，慰勞警消們的辛勞。圖／竹北市公所提供
端午節將至，竹北市長鄭朝方今天下午特別前往警消單位，致贈專屬的竹北英雄袋，慰勞警消們的辛勞。圖／竹北市公所提供

客家 新竹 鄭朝方

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