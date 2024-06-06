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極危槲櫟種回山野 裕隆汽車協助編織國土生態綠網

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供
裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供

昨天世界環境日，裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，將苗栗縣三義廠區裕苗山丘─台灣原生林復育中心，復育的國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗，種回自然山野，為編織國土生態綠網盡力。

這場行動主要呼應今年世界環境日主題「修復土地、對抗沙漠化及乾旱」，並加入「原生樹種復育」議題，裕隆汽車志工社、台灣山林復育協會，及裕隆日產、三龍產業、台寶樹脂、歐特明電子、友聯車材等15家企業參與，守護台灣原生種，並朝著實踐生物多樣性的目標邁步。

裕苗山丘的國際紅皮書極危的槲櫟、易危小果薔薇，及接近受脅的榔榆等26種原生樹苗，種到天然場域，行動也讓人思考天然植群復育的重要性，在面臨種種環境問題時，即使無法讓大自然回復到原始狀態，仍能以復育行動修復土地。

裕隆汽車指出，去年成立的裕苗山丘，目前復育約45種、3109株原生樹苗，同時正在建置9座苗床，預計還可再容納約2萬株原生樹苗，裕隆汽車未來也將持續擴增原生樹苗培育數量及種類，協助編織國土生態綠網，守護台灣原生種與生物多樣性。

裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供
裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供
裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供
裕隆汽車攜手台灣山林復育協會，號召裕隆供應商、子公司及客戶，昨天將國際紅皮書極危的槲櫟等26種原生樹苗種回山野。圖／裕隆汽車提供

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