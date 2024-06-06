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部桃新屋分院擴建5年未動工 民代憂緊急醫療量能不足

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園沿海工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，更凸顯當地醫療量能不足窘境，地方殷殷期盼部桃新屋分院擴建加速趕辦。記者翁唯真／攝影
桃園沿海工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，更凸顯當地醫療量能不足窘境，地方殷殷期盼部桃新屋分院擴建加速趕辦。記者翁唯真／攝影

桃園沿海工業區、廠房多，近年又面臨航空城計畫大興土木，工作人口激增，更凸顯當地醫療量能不足窘境。地方殷殷期盼部桃新屋分院擴建加速趕辦，也建議觀音大坡腳的長照樂活園區旁邊空地，能設置醫療院所、急診室，讓沿海醫療更加完備。

桃園市新屋區人逾4.9萬人，沿海地區包含大園、觀音等區居民平日看診也都仰賴新屋分院。市議員陳睿生說，新屋分院現有科別多屬於復健及老人相關，且偶爾也會出現單人病房不足情況，當然希望盡速擴建改善。

立委涂權吉也認為，沿海的醫療量能真的要提升，因觀音、大園都有不少工業區，加上現在興建航空城，有許多工人都在工作，若發生大規模的意外，要救治大量傷患送醫，距離最近莫過於新屋分院。

涂權吉表示，不能只單看新屋的人口，要看整體在沿海工作的人，很多潛在醫療需求，若觀音大坡腳要興建的長照中心長照機構旁，能再興建一處急診醫療院所，可望讓沿海有更完善的救治空間。

桃園市衛生局指出，大坡腳長照機構為衛生福利部桃園醫院申請籌設，將於今年7月底前完成細部設計變更，明年3月17日前取得建造執照，預計於2027年落成啟用，可提供一般失能者84床、管路及長期臥床者116床，合計200床。

涂權吉今年5月邀集衛生福利部相關單位研商討論，評估於觀音大坡腳設置醫療院所提供醫療服務可行性。衛生局指出，目前都還在初步討論階段，無法確定是否會興建。

衛生局 長照

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