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桃園這幾處水域夏日戲水危險多！ 宇內溪合法戲水區開放

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區，6至9月開放戲水。圖／市府觀旅局提供
復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區，6至9月開放戲水。圖／市府觀旅局提供

夏季戲水旺季來臨，桃園北橫周邊溪流多，常吸引遊客探險戲水，隱藏許多危險，市政府觀旅局、消防局宣導合法水域戲水安全，觀旅局今天表示，小烏來宇內溪戲水區是北橫唯一合法開放溪流戲水區域，從6月開放至9月29日，委託專業救生業者執勤，維護遊客玩水安全，並祭出遊客入住大溪、復興合法民宿可獲限量小烏來宇內溪戲水區優惠兌換券促銷。

復興區北橫沿線風景區多，山勢溪流縱橫，許多未開發的溪谷清澈溪水隱藏暗流、深潭危機，易生意外，小烏來宇內溪上游深潭去年7月造成3國中生戲水不幸事件影響，今年夏季來臨，市府風景管理處宣布，小烏來宇內溪上游深潭水域危險，至今公告封閉水域禁足前往戲水。

市府消防局統計，10年來累計救援高頻率水域，包括永安漁港、竹圍漁港、復興區鐵木瀑布、霞雲溪、宇內溪、四稜溫泉、龍潭大池等處水域，該局表示，夏季期間這些危險性高的水域，該局都會派員機動車巡及宣導，呼籲民眾盡量減少危險水域戲水，戲水也要做好「防溺10招、救溺5步」安全措施，保護安全。

針對近10年復興區宇內溪、霞雲溪、鐵木瀑布曾發生溺水意外，為避免今年夏季類似戲水意外憾事，市議員蘇偉恩表示，去年小烏來宇內溪上游發生國中生戲水不幸意外，復興還有很多危險溪流水域， 許多出事後一段時間後被人遺忘，夏日來臨，市政府在在每條危險溪流水域架設安全圍籬和派員巡邏，提醒遊客危險勿入，並透過里長廣播告知里民、遊客，避免危險。

為促銷夏季北橫合法戲水，觀旅局推薦北橫小烏來宇內溪戲水區唯一合法開放溪流戲水區，即日至9月29日開放，委託專業救生業者照顧民眾戲水安全，即日起遊客入住所有大溪、復興合法民宿，可獲得限量小烏來宇內溪戲水區優惠兌換券，就可以優惠價30元購買小烏來風景特定區門票，可在園區合法戲水區，天空步道、天空繩橋、風動石知名景點打卡。

同時7月1日起，入住北橫溪流附近配合宣導安全戲水的民宿及露營場，像是小烏來山莊、山水奇異、河那灣民宿、秘境瀑布、Kiwi Camping休閒露營區（可上網搜尋），只要回答3題水域安全問答，還可獲限量精美實用的防水漂流袋。

觀旅局長周柏吟表示，今年夏結合民宿及露營場辦理水域安全宣導專案，透過公私協力結合大溪、復興區民宿及合法露營場業者，在第一線接待遊客時就向民眾宣導水域安全，加強遊客的水域安全認知，呼籲遊客務必選擇合法民宿、露營場，戲水也記得選擇有救生員在場的合法戲水區，保障戲水安全。

復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區6至9月開放戲水，觀旅局長周柏吟 宣導合法水域戲水。圖／市府觀旅局提供
復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區6至9月開放戲水，觀旅局長周柏吟 宣導合法水域戲水。圖／市府觀旅局提供
復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區，6至9月開放戲水。圖／市府觀旅局提供
復興北橫唯一合法開放的小烏來宇內溪戲水區，6至9月開放戲水。圖／市府觀旅局提供

北橫 桃園 溺水 烏來 玩水

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