竹南頭份房地新竹人來買？ 苗議員要求配套擴大供給面

苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然以建商經驗，指出「本地人買不起，8、9成是新竹人外溢置產」，要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。

縣議會今天總質詢，鄭聚然引用最新一期清華安富房價指數，苗栗縣近一年房價年漲幅高達21%，名列全台第一，他很有感，表示尤其是竹南、頭份地區，去年一坪還2、30萬元，今年已3、40萬元，市區更是突破50萬元，7年前他在竹南鎮郊區海口里公寓建案，36坪賣4、500萬元沒人要，現在類似的建案上千萬元搶著要。

鄭聚然說，新竹市及新竹縣竹北市的房價動輒6、70萬元，外溢到鄰近的竹南、頭份置產，高房價許多本地人買不起，他的觀察過去7、8成是新竹人買，現在又往上提升到9成了。

他認為土地資源缺乏，雖政府辦理公設保留地解編，但土地還是集中在市區，效益並不大，竹南鎮郊區的海口里等台61線沿線，許多農地荒蕪，趁著國土計畫國土功能分區劃設作業調整，擴大可蓋住宅腹地。

鄭聚然指出，房價高漲原因還有原物料漲翻天，不僅水電工，水泥工、砌磚工及板模工都缺，國稅的房屋稅、土地增值稅「兩稅合一」，前兩年最高稅率45%，建商不可能吸收，轉嫁到民眾，苦了地方、肥了中央。

縣府工商發展處長詹彩蘋、稅務局長黃國樑等人答覆，公共設施保留地專案檢討，竹南頭份都市計畫變更52處公共設施保留地，其中有36處變更住宅區、商業區50.56公頃，目前進行中第4次通盤檢討，初步釋出農地22.68公頃，至於國土計畫分區劃設，及兩稅合一降稅等，將會評估並向中央反映地方心聲。

根據縣府公布的今年第一季房產實價登錄資料，其中，頭份預售屋申報揭露304件，住宅大樓及華廈277件，透天厝27件，昌隆廣場一帶建案交易均價每坪30.9萬，八德二路一帶建案均價每坪31萬，頭份交流道附近建案均價每坪27.61萬。

竹南預售屋揭露267件，其中住宅大樓、華廈200件，透天厝39件，辦公商業大樓28件，交易件數以竹科竹南基地周邊100件最多，其中科技商務專用區辦公商業大樓交易28件，均價每坪35.65萬元，照南國小附近88件，交易類型為住宅大樓，均價每坪32.29萬元。