快訊

股價頻創高還祭庫藏股？台積電發重訊解釋原因

你真的會用微波爐嗎？超商「3種東西」千萬別微波 誤放恐爆炸

竹南頭份房地新竹人來買？ 苗議員要求配套擴大供給面

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。本報資料照片
苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。本報資料照片

苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然以建商經驗，指出「本地人買不起，8、9成是新竹人外溢置產」，要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。

縣議會今天總質詢，鄭聚然引用最新一期清華安富房價指數，苗栗縣近一年房價年漲幅高達21%，名列全台第一，他很有感，表示尤其是竹南、頭份地區，去年一坪還2、30萬元，今年已3、40萬元，市區更是突破50萬元，7年前他在竹南鎮郊區海口里公寓建案，36坪賣4、500萬元沒人要，現在類似的建案上千萬元搶著要。

鄭聚然說，新竹市及新竹縣竹北市的房價動輒6、70萬元，外溢到鄰近的竹南、頭份置產，高房價許多本地人買不起，他的觀察過去7、8成是新竹人買，現在又往上提升到9成了。

他認為土地資源缺乏，雖政府辦理公設保留地解編，但土地還是集中在市區，效益並不大，竹南鎮郊區的海口里等台61線沿線，許多農地荒蕪，趁著國土計畫國土功能分區劃設作業調整，擴大可蓋住宅腹地。

鄭聚然指出，房價高漲原因還有原物料漲翻天，不僅水電工，水泥工、砌磚工及板模工都缺，國稅的房屋稅、土地增值稅「兩稅合一」，前兩年最高稅率45%，建商不可能吸收，轉嫁到民眾，苦了地方、肥了中央。

縣府工商發展處長詹彩蘋、稅務局長黃國樑等人答覆，公共設施保留地專案檢討，竹南頭份都市計畫變更52處公共設施保留地，其中有36處變更住宅區、商業區50.56公頃，目前進行中第4次通盤檢討，初步釋出農地22.68公頃，至於國土計畫分區劃設，及兩稅合一降稅等，將會評估並向中央反映地方心聲。

根據縣府公布的今年第一季房產實價登錄資料，其中，頭份預售屋申報揭露304件，住宅大樓及華廈277件，透天厝27件，昌隆廣場一帶建案交易均價每坪30.9萬，八德二路一帶建案均價每坪31萬，頭份交流道附近建案均價每坪27.61萬。

竹南預售屋揭露267件，其中住宅大樓、華廈200件，透天厝39件，辦公商業大樓28件，交易件數以竹科竹南基地周邊100件最多，其中科技商務專用區辦公商業大樓交易28件，均價每坪35.65萬元，照南國小附近88件，交易類型為住宅大樓，均價每坪32.29萬元。

苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。記者范榮達／攝影
苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然要求縣府配套釋出台61線沿線農地平抑價格，也讓苗栗人也買得起。記者范榮達／攝影

均價 房價 房產 新竹 苗栗縣 頭份

延伸閱讀

輝達設廠首選新竹⋯房價準備破百萬？網戲稱：美食沙漠OUT！

1周3000多人連署 竹南龍鳳漁港北堤預告開放釣魚

影／火勢濃煙凶猛竄出…苗栗竹南市區傳住宅火警 居民：聽到爆炸聲

西濱竹南、後龍路段端午連假封閉6處平交路口 主線增加通行號誌秒數

相關新聞

跳電頻繁恐衝擊AI產業 張善政盼強化桃園供電韌性

近期AI議題發酵，各縣市積極爭取科技大廠投資，外界也關注國內電力供應能力是否已準備好。桃園市長張善政今天在市政會議表示，...

先儲水！台水三合一工程 桃園74里18日將停水影響7萬戶

台水第二區管理處平鎮給水廠18日將辦理「高壓電氣設備檢驗」，為減少停水次數，台水將整合3項工程一併辦理，停水時間從18日...

竹南頭份房地新竹人來買？ 苗議員要求配套擴大供給面

苗栗縣竹南鎮、頭份市苗北雙城近來房地飆漲，縣議員鄭聚然以建商經驗，指出「本地人買不起，8、9成是新竹人外溢置產」，要求縣...

停水施工因雨延至6月13、14日 竹苗4300用戶受影響

自來水公司第三區管理處辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹縣市及苗栗縣部分地區原定5月底停水施工，但工程因...

貓頭鷹校園、無臉男窯烤社區景觀都上榜 竹縣獲6項建築園冶獎

2024年全國建築園冶獎得獎名單近期揭曉，新竹縣喜獲6項大獎，包括3特色公園、2協會及1校工程皆獲得肯定；縣長楊文科表示...

竹縣湖口地區6月18日停水15小時 影響5500戶

台灣自來水公司湖口營運所為配合平鎮給水廠辦理「高壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工，新竹縣湖口鄉有部分區域，預計6月18日...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。