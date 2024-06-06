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停水施工因雨延至6月13、14日 竹苗4300用戶受影響

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
自來水公司辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹縣市及苗栗縣部分地區6月13、14日兩天停水施停水6小時。聯合報系資料照片
自來水公司辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹縣市及苗栗縣部分地區6月13、14日兩天停水施停水6小時。聯合報系資料照片

自來水公司第三區管理處辦理苗栗縣頂埔加壓站及興華加壓站供電設備檢驗，新竹縣市及苗栗縣部分地區原定5月底停水施工，但工程因雨喊停，改為6月13、14日兩天施工；另外苗栗市福安里新村及富域街部分區域汰舊管線，6月11日至28日將分3階段在下午施工停水。

三區處表示，6月13日頂埔加壓站供電設備檢驗期間，停水時間從上午8點至下午2點共6小時，停水區域包括竹南鎮頂埔、公義、崎頂里及東崎頂、鳳梨坑、相思林、崎腳等地區。此外，新竹市香山區中華路5段、6段等地區水壓降低。

6月14日興華加壓站供電設備檢驗期間，下午1點至晚間7點停水6小時，停水區域包括苗栗縣頭份市新華、斗煥、珊湖、流東里等地區，另外新竹縣峨眉鄉富興村部分地區停水；兩天停水施工受影響用戶共4300戶。

另外，水公司辦理苗栗市福安里新村汰換管線工程，新舊管線斷管連絡改接，6月11至28日分3階段 施工，因假日停工，總計施工14天，每天下午1點到5點30分停水4.5小時，夜間恢復供水，受影響用戶約300戶。

三區處表示，苗栗市福安里新村及富域街部分地區停水施工，第一階段6月11日至14日，第二階段6月17日至21日，第三階段6月24至28日。

停水 新竹 苗栗市

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