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貓頭鷹校園、無臉男窯烤社區景觀都上榜 竹縣獲6項建築園冶獎

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣竹北高鐵兒四公園等3座去年完工啟用的特色公園，獲得公園綠地景觀類殊榮。圖／新竹縣政府提供
新竹縣竹北高鐵兒四公園等3座去年完工啟用的特色公園，獲得公園綠地景觀類殊榮。圖／新竹縣政府提供

2024年全國建築園冶獎得獎名單近期揭曉，新竹縣喜獲6項大獎，包括3特色公園、2協會及1校工程皆獲得肯定；縣長楊文科表示，很高興地方建設能夠獲得建築園冶獎評委青睞，給予縣府、地方社區團隊及設計、施工團隊莫大的肯定和鼓舞。

縣府產業發展處表示，近年致力打造「一鄉一特色公園」，接續去年3座獲獎後，今年也有3座特色公園榮獲「2024年建築園冶獎-公園綠地景觀類」殊榮，分別是竹北公兒9公園、竹北高鐵兒四公園及竹北高鐵公七公園， 都在去年完工啟用。

竹東鎮中山國民小學校舍拆除重建興建工程，則獲公共建築類建築園冶獎。全新A棟校舍使用有機的造型，堆疊出充滿層次的空間感，營造出充滿趣味的光影變化，融入校園生態特色貓頭鷹的設計，引導學生前往探索、觀察，相信能激發孩子豐富的想像力。

另外，關西鎮東光社區發展協會千鶴茶棧獲舊建築再生類建築園冶獎，協會將閒置近30年的畜產廠房整修再利用，致力結合生態指標，曾獲模範社區及低碳社區銀級認證等肯定，目前為長照C關懷據點，每周一至五供餐。

湖口老街形象商圈發展協會的「野地森活-永續生活實驗園區」則獲社區景觀營造類建築園冶獎。協會理事長邱小睿說，野地森活工作室團隊由創辦人廖春媖（EMMA）和一群熱愛土地的人所組成，在場域中利用土窯打造的露天廚房「無臉男烤窯」，不只造型可愛，熱能回收利用率還超高，能供烹飪外，還有熱水供洗澡，很難想像這全是運用自然材料所打造，過程沒有使用一滴水泥。

竹東鎮中山國民小學校舍拆除重建興建工程，則獲公共建築類建築園冶獎。圖／新竹縣政府提供
竹東鎮中山國民小學校舍拆除重建興建工程，則獲公共建築類建築園冶獎。圖／新竹縣政府提供
湖口老街形象商圈發展協會的「野地森活-永續生活實驗園區」則獲社區景觀營造類建築園冶獎。圖／新竹縣政府提供
湖口老街形象商圈發展協會的「野地森活-永續生活實驗園區」則獲社區景觀營造類建築園冶獎。圖／新竹縣政府提供

團隊 建築

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