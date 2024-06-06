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先儲水！台水三合一工程 桃園74里18日將停水影響7萬戶
台水第二區管理處平鎮給水廠18日將辦理「高壓電氣設備檢驗」，為減少停水次數，台水將整合3項工程一併辦理，停水時間從18日上午8時至晚間11時共15小時，預計影響桃園市楊梅區、平鎮區、新屋區、觀音區約7萬用戶。
台水表示，18日停水用戶數共7萬416戶，影響範圍包括楊梅區三民里、三湖里、上湖里、上田里、中山里、仁美里、光華里、員本里、四維里、埔心里、大同里、大平里、富岡里、富豐里、東流里、梅新里、梅溪里、楊明里、楊梅里、楊江里、水美里、永寧里、永平里、瑞原里、瑞坪里、瑞塘里、瑞溪里、秀才里、紅梅里、豐野里、金溪里、金龍里、頭湖里、裕成里、瑞坪里、裕新里、永寧里共37里。
平鎮區宋屋里、廣仁里、新貴里、平安里、平鎮里、金星里、鎮興里共7里。觀音區觀音里、武威里、大潭里、保生里、三和里、新興里、坑尾里共7里。
新屋區下埔里、望間里、社子里、清華里、大坡里、後庄里、深圳里、石磊里、東明里、赤欄里、永興里、石牌里、下田里、九斗里、頭洲里、後湖里、新生里、新屋里、埔頂里、槺榔 里、蚵間里、笨港里、永安里共23里。
桃園市經發局提醒民眾於停水前6小時完成儲水，避免集中在開始停水前大量儲水，造成管線末端用戶無水可用。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢，相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。
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