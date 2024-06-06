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竹縣湖口地區6月18日停水15小時 影響5500戶

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉有部分區域，預計6月18日上午8點到晚上11點停水，影響5500戶，請用戶提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影
新竹縣湖口鄉有部分區域，預計6月18日上午8點到晚上11點停水，影響5500戶，請用戶提早儲水備用。記者吳傑沐／攝影

台灣自來水公司湖口營運所為配合平鎮給水廠辦理「高壓電氣設備檢驗等三合一工程」施工，新竹縣湖口鄉有部分區域，預計6月18日上午8點到晚上11點停水（含復水時間）共計15小時，影響5500戶。

台水公司三處區表示，停水區域包括新竹縣湖口鄉長安村、長嶺村、湖口村、中勢村部分區域、愛勢村部分區域、東興村、和興村德和路全部及湖口老街。上列影響地區用戶請留意及提早儲水備用，並配合節約用水，小心火燭。

停水期間應關閉抽水機電源，並請慎防火警，如未關閉抽水機電源，馬達空轉過久會產生高溫致馬達損壞或造成火災，也容易造成供水管網產生負壓吸入污水，危害用水衛生安全；另外，建築物自來水進水口低於地面的用戶，在停水期間請將總表前制水閥關閉，以避免可能虹吸污染發生。

停水 新竹 水公司

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