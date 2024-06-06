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苗縣警局重建停滯挨批 縣府：待中央核定經費

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，縣議員羅貴星質詢2年多沒有動靜。圖/聯合報系資料照片
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，縣議員羅貴星質詢2年多沒有動靜。圖/聯合報系資料照片

苗栗縣警察局1969年起造迄今，為全國「第二老」的警察機關建築。2021年10月時任行政院院長蘇貞昌允諾全額補助改建，但是迄今沒有進展，工程經費2年多來從11億元一路調漲至23億元，縣議員羅貴星昨天質詢此事，抨擊縣府欠缺效率，要求先蓋主建築，再做內部設施。

縣長鍾東錦、縣府秘書長陳斌山答詢強調，重建案每2周開會專案列管追蹤，從未拖延期程，「因為前瞻基礎建設計畫預算已經沒了」，案件仍在警政署，經費沒有核定，也無法發包工程。

縣警局為「年紀」僅次新竹市警局的警察機關建築，蘇貞昌2021年10月間到苗栗視察，允諾全額補助縣警察局原地重建11.4億餘元，後變更異地重建案，經費調漲到14億元、17億元，一路至23億元。

羅貴星昨在縣議會總質詢，批評縣府一拖再拖影響員警士氣。表示自己曾拜會過行政院前副院長鄭文燦、內政部前部長林右昌等人，確認中央有核發經費，要求縣府先蓋主建築，再施作內部設施、軟體。

鍾東錦說，縣警局重建從原地改到異地，加上物價上漲，當初內政部審核通過，林右昌也有第一時間告知，但是現在卡在前瞻已經沒有錢了，必須用到明年經費，縣府會繼續努力爭取。

陳斌山指出，重建案規畫、設計等標案都已標出，每2周開會專案列管追蹤，因適逢政府520新舊交接，需要經過警政署、內政部與工程會等流程後，縣府才能上網公告發包。

內政部 建築 警察

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