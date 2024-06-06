拚AI產業 張善政盼強化桃園供電韌性

AI議題發酵，桃園積極爭取科技大廠投資，市長張善政昨主持市政會議也點出AI為高耗能產業，「穩定能源供應是政府不可推卸的責任」。因應桃園4月頻繁跳電，桃市府與台電組專家會議小組日前首度開會，要求釐清1年停電逾5次的饋線是否改善？台電回應，饋線停電頻率降，短中長期計畫也盼市府協助。

輝達執行長黃仁勳前天說將在台投資研發中心，張善政一連2天喊話，強調桃園是世界上AI伺服器最大的生產基地，「盼輝達有機會能到桃園看看。」但桃園近2個月停電事故頻傳，據統計，4月中起停電次數共60起，受影響戶數破15萬戶，電力供應也讓市府憂心。

在張善政喊話下，台電和桃市府組成專家會議小組分析停電原因，上月31日首度開會。市府推薦的諮詢委員台電前董事長朱文成表示，台電應提出桃園售電量變化等資訊，證明桃園的確用電量增加，需增補大量人力。

中原大學副校長洪穎怡也認為，台電應比對其他縣市，釐清頻繁停電是桃園自己的問題或是全台普遍面臨的狀況；台電前主管林錫儀則請台電確認，1年內停電超過5次的饋線是否已經專案改善等。

台電總經理王耀庭會中表示，先前調派50名人力加強巡修，已有初步成效，後續將再分年增補至少100名人力，加強預防巡檢、設備更新及架空裸露設備被覆化等工作，提升供電品質。

台電桃園區處業務副處長陳虹吟昨天說明，1年內停電超過5次的饋線共計約120條，台電盤點改善，停電頻率都已下降；後續台電會針對近1年事故情形分析檢討，短期持續加強巡檢，中長期計畫包括建立「事故斑點圖」、饋線自動化布建等分年逐步進行。

另外，像是大型開發案、負載快速成長區域、饋線引供不易的區域，陳虹吟說，台電也希望市府能幫忙取得適當變電所用地。

張善政說，市府會與台電公司持續溝通，要吸引企業進駐，穩定的水電供應是最後一塊拼圖；台電若需擴充設備如設變電站等，市府會配合尋找適當土地、協助與居民溝通，完善桃園供電。