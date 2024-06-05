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國土署要落實竣工查驗 竹市府：防火區劃納檢才是關鍵

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓一般電源與緊急電源線路設置在同一管道間。圖／新竹市政府提供

新竹市晴空匯火警查出多項缺失，新竹市長高虹安指出，防火區劃及防火填塞，至今仍無相關法規要求，籲中央盡速修法。國土署則回應，落實竣工查驗、提高施工品質查核才是正本清源的方式。但新竹市政府也表示，即便加強使用執照審查，日後拉設額外電源或弱電時，若穿過防火區劃沒做好防火填塞，同樣使防火區劃失效，仍盼防火區劃納入例行檢查。

國土署指出，新竹市政府呼籲中央將防火區劃納入公安申報，但晴空匯未依規定設置防火門、管道間防火區劃施工不確實，排煙系統、火警警報及緊急廣播故障等諸多缺失，凸顯出前端營造施工監督不確實問題，強調地方政府應從營造源頭管理，在核發使用執照時就要落實竣工查驗，以確保施工品質，而非在年度公安申報時才來確認，讓後端全體住戶來承擔。

新竹市政府回應，晴空匯使用執照為前市府時期核發，未來市府會加強核發標準。另，現行法規未規範管道間等處的防火區劃應例行檢查，而消防單位消防安檢範圍亦不包含管道間等處，形成管道間三不管地帶。

即便市府加強使用執照審查，嚴格把關各區防火區劃，日後拉設額外電源或弱電時，若穿過防火區劃卻沒有做好防火填塞，同樣將使防火區劃失效，故市府期望可將防火區劃納入例行檢查。

此外，晴空匯案一般電源與緊急電源電路皆放置於同一區塊，符合現行法規，卻是本案事故發生原因之一，合乎法規卻無法阻止火煙蔓延，這才是市府期望修法的原因。

市府呼籲，中央相關部會及立法委員儘速推動修法，將防火區劃部分納入集合式住宅安檢項目、明訂集合式住宅將一般電源與緊急電源應明確區隔設置，不應設置於相同位置，以維護集合式住宅消防安全。

新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓，部分貫通空間防火填塞未確實。圖／新竹市政府提供
新竹市消防局稽查發現，晴空匯大樓，部分貫通空間防火填塞未確實。圖／新竹市政府提供

修法 安檢 晴空匯 火災 電路 高虹安

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