清華大學ESG綠領人才培育論壇 聚焦跨領域永續發展

今天6月5日是世界地球日，清華大學環境與文化資源學系舉辦ESG綠領人才培育論壇，邀請來自工研院、歐萊德、金管會、中華經濟研究院等專家學者，希望藉此針對跨領域的理論與實踐研究，強調ESG、永續發展和人才培育，來整合自然、生命與永續發展議題上的跨領域合作與實踐，並增進更多人文社會科學及利害關係人共同參與。

清華大學副校長簡禎富認為，在永續發展議題方面，清大已在內部實施各項領先的查核機制，對空氣汙染、廢水處理、廢棄物管理等問題進行查核改善。此外，清大還推動各項節能減廢專案，落實法規遵守，減少營運對環境產生負面影響。

面對當前重要的淨零排放議題，清大除了是全台第一間設立永續發展委員會的大學，也發動各項永續發展運動，如文藝復興運動，也進一步調整能源結構，朝低碳能源布局。清大亦將持續依循規畫更具韌性的營運模式，以因應未來地球環境變化所造成之衝擊，來完成負碳排永續大學的願景。

環文系主任鄭國泰則認為，企業ESG應積極回應不同利害關係人對永續議題的關注，並因應國際永續議題的發展趨勢，來規畫未來的企業永續策略，在環境面向中，企業應朝向具備低碳、低空氣污染之高能源使用效率，並加強營運的環境管理，以減緩營運過程中對於環境的影響；而在社會面向中，應重視員工工作環境的安全衛生與職涯發展，亦結合投入關懷行動，促進社會共融；而在治理面向，企業則要恪遵法規，創造最大化利害關係人價值，持續運用創新科技導入永續發展議題，不斷提升產業和服務品質與滿意度。