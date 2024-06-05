師生聯手霸凌、公審國小生 竹市教育處送教評會處置

新竹市科園國小驚傳有學生被霸凌，且還被老師與加害者聯合公審。市議員劉彥伶今天在議會質詢時指出，老師與加害者除公開搜被害者書包，還要求被害者說出筆記本的隱私紀錄，最後被霸凌者只好轉學，痛批：「反霸凌宣導根本做假的」。新竹市教育處也表示，目前校方已進行學生關懷輔導，並同步將書面資料送交人事室，6月將召開教評會討論。

劉彥伶指出，科園國小Ａ同學向導師反映被班上某幾位同學刻意針對，卻得不到公平處置，反而在未經Ａ生同意情況下，搜查Ａ同學的書包、筆記本，還交由班上同學公開在全班面前唸出筆記本內容，已嚴重踩到管教紅線，最後還要求Ａ必須90度鞠躬道歉，過程長達19分鐘以上。

劉彥伶痛批，A生先前曾因被B同學捏手導致雙手都是瘀傷，只因向上反映被某幾位同學針對而老師無所作為，就被老師與同學公審？學校的處置作為就是照標準程序慢慢來，慢慢問、慢慢調查，最後慢慢結案？最後被霸凌者只好申請轉學，身心靈未獲妥善輔導，反而霸凌者沒事可繼續找下個霸凌對象？

新竹市教育處表示，當時接獲消息第一時間重視並積極處理，針對學校班級教師行為問題，立即責成校方召開緊急會議，與家長溝通，並由各處室會進行輔導與評估，後續作為包括校長及主任加強班級巡視、定期與該師晤談、增進教師班級經營專業度，並持續宣導正向管教，以及進行學生輔導策略等，致力營造友善校園。

教育處表示，今年5月學校接獲家長投訴疑似校園性別事件，立即進行校安通報，並召開性別平等教育委員會決議啟動調查。目前校方已進行學生關懷輔導，並同步將書面資料送交人事室，6月將召開教評會討論。