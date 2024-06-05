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24層高樓管道間防火牆違規！中市突襲檢查 要求限期改善

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市府今日下午前往北區一棟24層樓高的住宅大樓聯合稽查。圖／中市府提供
台中市府今日下午前往北區一棟24層樓高的住宅大樓聯合稽查。圖／中市府提供

新竹市「晴空匯」火警，造成2名消防員殉職，凸顯高樓層建築物公安消防、管道間管理的重要性。台中市府今啟動高樓層集合住宅聯合稽查，前往北區一棟24層樓高的住宅大樓，稽查發現大樓管道間壁體材料只用「面材」區隔，不符合1小時防火時效，將釐清是設計施工或使用單位缺失，並限期半年改善，逾期未改善最高可開罰30萬元。

台中市都發局專委賴祐成今日下午率隊，無預警前往北區一棟地上24層樓高的住宅大樓稽查。賴祐成表示，針對地下室1樓至4樓全面稽查，地上層則抽查12樓與24樓，大樓內共3個逃生管道間，結果發現其中一個管道間壁體材料只用「面材」區隔，不符合防火時效1小時的規定，另地下室1樓管道間設備，疑因維修需要而遭拆除，同樣不符合規定。

賴祐成說，依照消防法規定，管道間需有1小時防火時效區畫，這棟大樓竟只用裝修「面材」區隔，材料不符合規定，將釐清是設計者、施工或使用單位缺失，並要求違規者於6個月內改善完成，若逾期未改善，可依建築法法裁處6萬元至30萬元罰鍰。

鑑於新竹建物大火發生的憾事，都發局今啟動高樓層集合住宅聯合稽查，針對火災時可能造成「煙囪效應」的安全梯防火門及管道間防火區劃是否有破壞或不符情形，併委請建築師公會及專業檢查機構協助聯合稽查。

台中市府今日下午前往北區一棟24層樓高的住宅大樓聯合稽查。圖／中市府提供
台中市府今日下午前往北區一棟24層樓高的住宅大樓聯合稽查。圖／中市府提供

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