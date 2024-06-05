30年交通導護學童無數 72歲阿媽志工獲頒終身楷模

桃園市成功國小72歲交通導護志工李碧琴，30年來堅守崗位導護學童上下學安全，服務時數累計5220小時，58歲桃園國小交通導護志工蔡素靜，28年守護學童交通安全，服務時數累計2023小時。兩人今天下午在平鎮區交通導護暨教育類志工表揚大會，由市長張善政頒發最高榮譽「終身楷模獎」肯定，2人都以「孩子安全」第一，李碧琴說，「平安就是福」，不希望看到學童出問題。

市府教育局在平鎮區舉辦一年一度交通導護暨教育志工表揚大會，獲得志工終身楷模獎、金質獎、銀質獎及銅質獎總共361人，各校教育志工服務最高榮譽「終身楷模獎」有交通導護27人及教育志工4人共31人，張善政主持頒獎表揚，可能下雨原因，今年出席志工表揚大會的志工很多人缺席，頗令人意外。

家住桃園區成功國小旁的李碧琴，平日要照顧失智丈夫，她擔任交通導護志工30年，學童稱「志工阿媽」，意外是她的小孩、孫子均無人就讀成功國小，她說，因常去學校運動，應志工隊長之邀加入志工導護交通，看到學童成長也是一種樂趣，有位爸爸趕上班，提早放小孩下車交給她，等小孩6年畢業，那位爸爸帶著孩子來感謝，讓她印象深刻，也會遇到有的家長不配合，還曾好心幫忙學童開車門，卻被家長投訴關車門太大力，基於「平安就是福」，是她堅持志工的信念。

蔡素靜在桃園區桃園國小導護學童上下學交通安全，導護擔任導護志工28年，十分認真，還擔任志工大隊長，成為學校志工典範，經營家電的蔡素靜每天10點前抽時間做導護志工，她說，現在的交通亂象太可怕，自己站路口有時需要「肉身擋車」，守護學童安全，希望用路人都要遵守交通規則，讓學童安心下下學。

張善政表示，學校交通導護志工維護學生上下學安全，教育志工協助紓緩教師人力負擔，桃園市府去年開始檢討學校周邊交通環境，尤其通學廊道已著手改善及並積極向中央爭取補助，預計今年底前可改善近百所學校通學廊道，感謝眾多交通導護志工無私的付出，市府也會盡力做到改善校園周邊交通安全。