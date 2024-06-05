竹市爭取統籌分配稅款 籲請修法納入地方稅收貢獻

立法院今天上午召開「財政收支劃分法修正草案」第一次初步審查會及公聽會，由新竹市政府秘書長張治祥代表市長高虹安出席。張治祥在會中建請中央盡速修正財政收支劃分法，應擴大地方政府財源、劃一直轄市與縣市的分配基礎以均衡地方發展，亦請立法委員們合理考量地方稅收貢獻，盼中央能正視並給予新竹市民應有的合理對待，力求經濟與民生共好。

張治祥指出，新竹市擁有新竹科學園區，戶籍人數雖僅45萬餘人，但經常流動人口將近60萬，而竹科就業人口也正式突破17萬人，公共建設量能遠超負荷，園區外溢成本皆由竹市負擔，尤其新建校舍及交通改善需求迫切，市府近年積極處理及解決教育與交通等民生課題，但所需經費龐大，財政難以負擔。

張治祥提到，竹科園區創造高額國稅，竹市年繳國稅2,889億元，人均上繳63萬元為全國第一，然而配回的統籌稅款及一般性補助僅100億元，配回率3.5%為全國最低，遠低於22縣市平均配回率141.2%，數字實在過於懸殊，懇請財政部長及委員們把地方政府的稅收貢獻度納入財劃法條修正的重要考量，非常樂見國民黨團版本有擴大稅基規模的可能，盼中央正視竹市問題，共同解決竹市難題。

新竹市政府表示，不求財政努力之齊頭式平等，不利財政紀律，財劃法修正，應適度彌補稅收貢獻度高的縣市，並納入財政努力誘因，如此才可激勵地方財政努力並調劑各縣市之財政盈虛，共創經濟繁榮 。