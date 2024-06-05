最醜車站6月16日走入歷史 臨時站交管測試建國路維持單行道

因應鐵路地下化，桃園中壢火車站將於6月16日走入歷史，取而代之的則是位於一旁的臨時車站接力，臨時站位於中和路上路幅狹小，因周邊空間有限，桃園交通局昨調整周邊道路管制，原定中正路至中和路的建國路車輛禁止通行，不過考量有住戶加上停車場有民眾需要進出，因此改回原樣建國路維持單行道，僅能右轉進入中和路通行。

有最醜車站之稱的「中壢車站」將拆除，為讓民眾提前熟悉臨時站周邊道路交通管制，交通局於昨提前實施管制，原規畫中正路至中和路的建國路段為公車主要動線，除公車外其他車輛禁止進入，以減少臨時站周邊車輛交織。不過地方發現建國路上有停車場出入口，如果管制的話居民的車輛會無法進出，交通局昨已完成修正，讓建國路恢復原單行道，讓民眾可右轉進入中和路進出。

市議員彭俊豪說，建國路有通行問題，決議開放車輛通行，在不影響車流量的前提下，使車輛多一條路線分流，現場目前會有導引人員做引導，對交通的順暢及當地民眾生計都會產生正面影響。

其餘道路管制維持不變，中和路至車站前該為由延平路進入的單行道，復興路及延平路至永樂路的中和路路段調整為雙向通行，中和路至中山路的元化路路段調整為往北2車道往南車站方向1車道。

考量旅客進出便利性，將汽機車下客區及計程車排班區調整於中壢臨時站前中和路路側空間，並於臨時站前出口處新設行人號誌，以利民眾進出站使用，原中壢站前空間調整為汽機車接送區，除停等需求外，也可分流下客及接送車流。