竹北市公所攜手攻城獅錄環保宣導口號 沿街放送

竹北市公所今天表示，公所與攻城獅球星李家瑞、朱雲豪、蕭順議等人共同錄製環保宣導口號，並隨資源回收車沿街放送，盼藉以特色方式，將環保永續意識傳遍全市。

竹北市長鄭朝方今天告訴中央社記者，公所在5月20日與攻城獅簽定合作意向書後，首先開啟的合作就是為公益獻「聲」，並由他攜手攻城獅球星李家瑞、朱雲豪、蕭順議等，共同錄製環保宣導口號。

他指出，台灣垃圾車會播放音樂樂曲「給愛麗絲」、「少女的祈禱」，讓民眾一聽就知道倒垃圾時間已到，隨著公所持續推動環保意識，民眾也更願意做回收。

鄭朝方說，此次錄製內容以朗朗上口、簡潔扼要的口號進行，如垃圾分三類、自備環保購物袋、資源再利用等，藉由資源回收車沿街放送，以提升民眾對於環保意識。

鄭朝方指出，公所為加強資源回收觀念，也帶動攻城獅與民眾一起守護竹北環境，此外也提升民眾對在地球隊的認識。