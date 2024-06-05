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鋒面帶來持續雨勢 中部水情轉趨樂觀

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
連日雨勢，使得德基水庫水位回升，蓄水率達90.2%。圖／取自交通部觀光署德基水庫即時影像
連日雨勢，使得德基水庫水位回升，蓄水率達90.2%。圖／取自交通部觀光署德基水庫即時影像

連日雨勢，使得攸關中部用水的鯉魚潭和德基水庫水位回升，根據台灣水庫即時水情網站資訊，德基水庫蓄水量截至上午7時，有效蓄水量達17020.91萬立方公尺，蓄水率達90.2%，鯉魚潭至今天上午終於突破9千萬噸；下午3時，有蓄水量達9066.84萬立方公尺，蓄水率達78.5%，水情相當樂觀。

據指出，鯉魚潭水庫去年12月23日蓄水量一度跌破9千萬噸，且因今年春雨偏少，水位持續下降，年初蓄水率僅剩33%，所幸4月24日起，鋒面連續降雨，又都降在集水區，水庫蓄水止跌回升。近日接連的雨勢，讓水庫兩天又增加479萬噸水，今天上午9時蓄水量終於在相隔165天後突破9千萬噸，蓄水率有回升。

據中區水資源分署表示，因為近日雨勢還持續，以目前蓄水量而言，水情是樂觀的。不過，因為台中和苗栗的水情燈號仍是「水情提醒」的綠燈，所以請民眾仍需審慎用水。

水庫 水資源 鋒面

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