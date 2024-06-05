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苗栗縣警察局異地重建沒錢欠東風 議員質疑進度停滯

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，選址在縣立體育場、縣府消防局間1.95公頃土地，縣議員羅貴星質詢2年多沒有動靜。圖/聯合報系資料照片
苗栗縣警察局廳舍異地新建計畫，選址在縣立體育場、縣府消防局間1.95公頃土地，縣議員羅貴星質詢2年多沒有動靜。圖/聯合報系資料照片

苗栗縣警察局重建案經費，2年多來從11億元一路調漲至23億元，縣議員羅貴星今天質詢縣府效率欠缺，中央早早核定經費，卻毫無動靜，要求先蓋主建築，再做內部設施，持續有進度。

縣長鍾東錦、縣府秘書長陳斌山回應，重建案每兩星期開會專案列管追蹤，從未拖延期程，因為前瞻基礎建設計畫預算已經沒了，案件仍在警政署，經費沒有核定，因此也沒有辦法發包工程。

縣警局1969年起造，除了新竹市警局列為市定古蹟外，全國最老舊建築，行政院前院長蘇貞昌2021年10月間到苗栗視察，允諾全額補助縣警察局原地重建11.4億餘元，後來改弦易轍，變更異地重建案，經費調漲到14億元、17億元，及最新的23億元，今天縣議會總質詢，羅貴星抨擊縣府效率欠缺，一拖再拖也影響員警士氣。

羅貴星表示，縣警察局異地案地方關心，他曾拜會過行政院前副院長鄭文燦、內政部長前林右昌等人，中央單位已確定有核發經費，若有經費落差，縣府可以23億元先把主建築建置起來，再來找錢第二次再發包內部設施、軟體。

縣警局長陳世煌說，最新進度是4月3日，內政部函請行政院核定，5月也把預算編列情況函報內政部，內政部核定後才能提報公共工程委員會審查，總經費核算23億多元，行政院則願意補助近17億元。

陳斌山指出，重建案規畫、設計等標案都已標出，也找好建築師，程序或計畫中央有要求更正，縣府都是第一時間改正，每兩星期開會專案列管追蹤，因剛好政府520新舊交接，重建案需要經過警政署、內政部與工程會等流程後，縣府才能上網公告發包。

鍾東錦說，縣警局重建從原地改到異地，加上物價上漲影響，當初內政部審核通過，林右昌也有第一時間向告知，但現在卡在一部分沒有錢，前瞻已經沒有錢了，必須用到明年的經費，縣府會繼續努力爭取。

內政部 前瞻基礎建設 古蹟 建築師 苗栗縣 鍾東錦

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