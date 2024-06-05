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桃園八德兒美館年底退場 未來將成兒童文學基地

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市立兒童美術館八德館5樓展覽空間待年底最後一檔展覽結束將關閉，未來轉做桃園市立國樂團練習空間。記者陳俊智／攝影
桃園市立兒童美術館八德館5樓展覽空間待年底最後一檔展覽結束將關閉，未來轉做桃園市立國樂團練習空間。記者陳俊智／攝影

桃園市立兒童美術館在中壢青埔落腳，今年4月對外開放，位於八德置地廣場的兒美館八德館將轉型成兒童文學館，近日剛完成室內優化工程統包工程標案審查，接下來將進行議價程序，預計今年第4季重啟空間。

桃園兒美館八德館位於八德置地廣場5、6樓，啟用迄今7年，因室內展覽多元豐富，美術相關藏書眾多，除了深受大湳地區居民喜愛，其他地區也有不少親子家庭慕名而來。然而，位於青埔的市立兒美館落成啟用後，考量資源整合，八德館也面臨轉型，目前6樓藏書區已不開放，5樓展覽空間待年底最後一檔展覽結束也將關閉。

文化局表示，5樓空間未來將做為桃園市立國樂團練習空間，6樓將轉型成兒童文學館，文學館相關準備工作已在進行，上周已完成室內優化統包工程標案的審查，接下來將進入議價程序，緊接著是內部設計與施工，預計今年第4季亮相。

文化局進一步表示，兒童文學館不會只有藏書，還會有空間做相關展覽，例如兒童文學轉譯而成的劇場、表演及影像，也會安排導讀和寫作相關課程。

針對八德兒美館退場轉型機制，桃園市議員許家睿贊同由桃園市立國樂團進駐，但對6樓轉型兒文館部分，他希望市府對於兒童文學的定義及場館的定位能更明確，建議場館不僅做展覽使用，也可以做討論空間，大家一起腦力激盪，創造具有桃園在地特色的兒童文學。

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