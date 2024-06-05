獅潭「後角市集」6月8日登場 洪都拉斯4名藝人合體現身

苗栗縣獅潭鄉公所6月8日將辦「後角市集」，去年10月藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒4人合體到獅潭鄉駐村接受各項任務挑戰，這次的後角市集4人將再度合體回到獅潭駐村基地「獅潭有機書店」前辦感恩同樂會，鄉公所廣邀大家來同樂。

獅潭鄉是苗栗縣人口最少的鄉鎮，到5月底僅有4070人，且高齡化嚴重，鄉公所致力推廣在地仙草、柑橘、桂竹筍等多項農特產，近年也有不少青年返鄉創業，為家鄉營造特色。

獅潭鄉公所表示，鄉公所今年3月至11月規畫推出7場後角市集，安排各項在地特色及農特產、公益宣導攤位，6月8日場次從上午10點到下午4點半舉行。

洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒去年10月到鄉內錄製「啊喔！最Kiang駐村小隊」節目，接受鄉公所提出的7項任務，包括手作步道修復、擔任疫苗志工、辦銀髮族慶生會、帶動社區老人身心靈活動、後角市集公益設攤、快閃小酒館及消防隊宣導等任務。

鄉公所表示，駐村小隊錄製的節目共有14集，5月31日起，每周五晚間8點播出，播放頻道有客家電視（頻道、網站、YT）、LINE TV 、四季線上4GTV，歡迎鄉親收看家鄉的風情。