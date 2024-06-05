獅潭「後角市集」6月8日登場 洪都拉斯4名藝人合體現身
苗栗縣獅潭鄉公所6月8日將辦「後角市集」，去年10月藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒4人合體到獅潭鄉駐村接受各項任務挑戰，這次的後角市集4人將再度合體回到獅潭駐村基地「獅潭有機書店」前辦感恩同樂會，鄉公所廣邀大家來同樂。
獅潭鄉是苗栗縣人口最少的鄉鎮，到5月底僅有4070人，且高齡化嚴重，鄉公所致力推廣在地仙草、柑橘、桂竹筍等多項農特產，近年也有不少青年返鄉創業，為家鄉營造特色。
獅潭鄉公所表示，鄉公所今年3月至11月規畫推出7場後角市集，安排各項在地特色及農特產、公益宣導攤位，6月8日場次從上午10點到下午4點半舉行。
洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒去年10月到鄉內錄製「啊喔！最Kiang駐村小隊」節目，接受鄉公所提出的7項任務，包括手作步道修復、擔任疫苗志工、辦銀髮族慶生會、帶動社區老人身心靈活動、後角市集公益設攤、快閃小酒館及消防隊宣導等任務。
鄉公所表示，駐村小隊錄製的節目共有14集，5月31日起，每周五晚間8點播出，播放頻道有客家電視（頻道、網站、YT）、LINE TV 、四季線上4GTV，歡迎鄉親收看家鄉的風情。
6月8日駐村小隊4名藝人配合後角市集，下午2點再次合體回獅潭辦感恩同樂會，邀大家一起欣賞節目、逛市集，還有明星簽名海報大放送，市集消費滿300元可免費兌換仙草霜淇淋1支，相關資訊可上「苗栗獅潭樂悠遊」、「獅潭大小事」粉專，歡迎大家來參加。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言