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獅潭「後角市集」6月8日登場 洪都拉斯4名藝人合體現身

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供

苗栗縣獅潭鄉公所6月8日將辦「後角市集」，去年10月藝人洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒4人合體到獅潭鄉駐村接受各項任務挑戰，這次的後角市集4人將再度合體回到獅潭駐村基地「獅潭有機書店」前辦感恩同樂會，鄉公所廣邀大家來同樂。

獅潭鄉是苗栗縣人口最少的鄉鎮，到5月底僅有4070人，且高齡化嚴重，鄉公所致力推廣在地仙草、柑橘、桂竹筍等多項農特產，近年也有不少青年返鄉創業，為家鄉營造特色。

獅潭鄉公所表示，鄉公所今年3月至11月規畫推出7場後角市集，安排各項在地特色及農特產、公益宣導攤位，6月8日場次從上午10點到下午4點半舉行。

洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒去年10月到鄉內錄製「啊喔！最Kiang駐村小隊」節目，接受鄉公所提出的7項任務，包括手作步道修復、擔任疫苗志工、辦銀髮族慶生會、帶動社區老人身心靈活動、後角市集公益設攤、快閃小酒館及消防隊宣導等任務。

鄉公所表示，駐村小隊錄製的節目共有14集，5月31日起，每周五晚間8點播出，播放頻道有客家電視（頻道、網站、YT）、LINE TV 、四季線上4GTV，歡迎鄉親收看家鄉的風情。

6月8日駐村小隊4名藝人配合後角市集，下午2點再次合體回獅潭辦感恩同樂會，邀大家一起欣賞節目、逛市集，還有明星簽名海報大放送，市集消費滿300元可免費兌換仙草霜淇淋1支，相關資訊可上「苗栗獅潭樂悠遊」、「獅潭大小事」粉專，歡迎大家來參加。

獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供
獅潭鄉今年將陸續推出7場「後角市集」，6月8日周末場次，洪都拉斯、温貞菱、施名帥、高英軒等藝人將再次合體參加。圖／獅潭鄉公所提供

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