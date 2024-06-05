聽新聞
test
0:00 / 0:00
以為是塑膠假中藥！獅潭藥酒查驗「是真的」 公會：相信台灣中藥
苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅昨天爆出泡製的補藥酒，疑似摻雜塑膠海馬、鱉（實際是蛤蚧）等假中藥材，苗栗縣中藥商業同業公會等單位人員今天查驗，剪開發現都是真的，只是一般人很難分辨。
劉雪梅前天清理10多年前到台中港，8000元購買的「十全大補」中藥材泡製的補藥酒，發現摻雜疑似塑膠海馬、蛤蚧及海龍，直呼太離譜，昨天、今天關心民眾絡繹不絕上門，議論紛紛都認為是假貨，事件也驚動中藥界。
苗栗縣中藥商業同業公會理事長林朝海、大台中中藥商業同業公會理事長張瑞坤，及貿易商莊明晃連袂了解，他們說，中藥材爆出疑似假貨，有必要去進一步鑑定，並追查貨源，避免一顆老鼠屎，壞了一鍋粥。
林朝海等人剪開海馬、海龍，查出內部空心仍有組織，塑膠是無法如此造假，蛤蚧殘留鱗片的痕跡，且骨頭是分開的，形狀大小也不一樣，也不像塑膠模具製造，海馬、海龍、蛤蚧都是真的。
他們說，海馬、海龍、蛤蚧泡製10多年，因此會有韌性，燃燒起來一樣會有異味，如果從外表，沒有剪開詳細察看，一般人確實都會有誤會，目前台灣的中藥，不管進口邊境把關，及市面抽驗，應該不會有假貨的問題，相信台灣中藥，也要相信衛生福利部。
「誤會大了」！劉雪梅誤以為泡製的補藥酒是假貨，害她惡心了2天，她想起來肚子都覺得不舒服，今天終於釋懷了，也趕緊拿出家中的一些中藥材，請張瑞坤等人查驗，結果都是真貨。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言