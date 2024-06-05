時薪600戴N95口罩爬20樓 晴空匯受災戶徵搬家工引熱議

竹市晴空匯火警事發超過一周，因大樓仍斷電，復原之路遙遙無期，已有住戶準備搬家撤離，在網路徵搬家工人，開出每小時600元薪水，因為要徒手爬20樓，還有戴奧辛問題，必須戴N95口罩作業，讓一眾網友熱議。

據了解，晴空匯實價登錄來到一戶要價近6千萬元，已達到豪宅價位水平，住戶多為對生活品質有所要求的竹科新貴，但火警發生至今，住戶都被安置在旅館，無法返家，大樓電線燒毀，至今仍無電可用，部分住戶醞釀搬家。

有受災戶在網路刊廣告徵人幫忙搬家，條件開出隨到隨搬、每天8小時、時薪600元，工作滿4小時休息30分鐘並供餐。條件是戴N95口罩爬20樓，希望找「體力好、壯丁佳」，需求人數「越多越好」，更打出免受訓、免面試的誘人條件。且徵人廣告刊出2天就已徵到人。

不過徵人廣告刊出後，卻在網路引起討論，網友們留言「想到進車諾比核電廠的消防員們」「600也太低，跑一趟就沒力了」「扛瓦斯走樓梯一層樓就加100了」「20F上下一趟就軟腳惹，還給你搬東西？」「搬家公司樓梯都要收樓層費一層最少200」。

還有網友注意火災後殘留戴奧辛問題「20樓、戴奧辛、N95，這難度真的高」「戴奧辛+20樓…..這是用生命做事的」「不怕戴奧辛可以不用戴」「世紀之毒戴奧辛中毒就沒救了」。