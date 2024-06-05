老天不作美！大湖金針花季開花不如預期 鄉長表歉意
苗栗縣大湖鄉「金針亮亮」賞花節5月25日登場，花季估計1個月，前年金針花海吸引10萬人次遊客來賞花，鄉公所期盼今年能再突破，不料受大雨等因素影響，目前金針花綻放情況不如預期，也出現遊客抱怨聲音，鄉長黃惠琴為此表達歉意，強調不足之處明年一定改進。
黃惠琴說，從5月17日開始就吸引很多外地遊客來大湖賞花，讓她非常感動，尤其今年增加金針花彩繪牆，許多遊客駐足停留拍照，她也到現場為遊客服務拍照，希望大家都能在大湖留下最美好的回憶。
黃惠琴表示，上周出現連續大雨，盛開的花朵和花苞都被大雨打落，堤防花海廊道的金針花綻放的情況不如預期，她也聽到遊客的怨言，心裡真的很難過，對遠道而來的遊客更是感到抱歉，但天公不作美，不是鄉公所團隊能力所及。
她說，雖然美麗的金針花變少，但走在河堤上感受山景環繞，看著綠意的金針花草，希望也能給大家帶來舒適、療癒和悠閒的感官享受，期盼到訪大湖的遊客能給小農市集、大湖市區客家小吃、餐廳多一點支持。今年金針花季感謝許多單位和團隊協助，不足處明年一定改進，期待能和大家再相見 。
大湖金針花賞花景點位於苗61線道路旁的社寮角堤防，原本雜草叢生，鄉公所5年前爭取補助，逐年分段種植金針花美化，目前金針花廊道已在堤防上綿延800公尺，每年5至6月間盛開，吸引遊客觀賞，前兩年成為爆紅景點。
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