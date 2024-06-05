竹縣原鄉產業升級 「尖石仙萃茶」專屬品牌10月起上市

原民會推動原住民族多元產業發展2.0計畫，去年起補助新竹縣尖石、五峰鄉各2千多萬元分3年執行，歷經一年努力初展成果；其中，尖石鄉公所辦理一連串茶農轉型升級培訓課程，並輔導成立兩家茶葉合作社，創立專屬品牌「尖石仙萃茶」，預計10月起正式上市。

尖石鄉公所指出，全鄉茶園面積約32.7公頃，現有茶農35戶，以泰崗部落20戶最多，茶樹品種為青心烏龍、青心大冇（音同某），以及製作蜜香紅茶、紅茶所用的台茶18號。

每年茶菁總產量約21萬7千多公斤，但大多出售茶菁或與茶商契作，缺乏銷售通路與品牌，去年起辦理一連串轉型升級培訓課程，並輔導茶農成立兩家茶葉合作社，建立「尖石仙萃茶」共同品牌包裝設計，行銷在地高品質的原鄉茶，預計今年10月起推出，盼能打響知名度增加農民收益。

另外，五峰鄉公所則選定生態旅遊的觀光產業為重心，以四村的自然生態特色，規畫4條觀光路線，今年下半年起計畫修復多條古道，要讓遊客有探索山林秘境的新體驗。

鄉長秋維書表示，他們只有4個村，各具自然生態特色，透過補助經費完善相關道路及觀光設施，規畫打造一村一路線的生態旅遊。當中桃山村將以清泉地區的原民織布為主軸；花園村有特有植物蓪草，將推廣遊客體驗製紙DIY；大隘村以賽夏族文化為主；竹林村則擁有奇麗自然風景，有多條古道從未對外開放旅遊。