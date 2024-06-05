桃園南崁溪護岸綠茵沒了 水務局：整理鵝卵石強化護岸

桃園市南崁溪經國重劃區到蘆竹區下南崁長約1公里的溪邊，護岸綠草最近被除光，只剩鵝卵石，民眾質疑草沒了防護防護河岸的強度豈不是減弱？水務局解釋防汛期前要先整理護岸設施做成複式斷面，形成一個斜坡道，這樣才能保護河岸的基礎（基腳），不整理一旦遇上大雨溪水暴漲沖刷，護岸鵝卵石反而容易流失，會危及河岸基礎。

水務局表示，汛期期間天氣不穩定，為防範短延時強降雨除了啟動雨情24小時守視監控，包括監看復興區土石流潛勢溪流降雨情況；另外，各水門已達防汛狀態及備好防汛物資，也於9個易淹水點預布抽水機，36處自主防災社區也要投入防災工作。

水務局已於龜山、八德、中壢及楊梅區等易淹水點預布緊急抽水機，包括為了解決機捷A8長庚站淹水點，除了在鄰近龜山區公滯1、4滯洪池各布設1台12吋移動式抽水機，聯合操控滯洪池容量，排解A8站區的強降雨，並在文明路及文化一路口加裝2台6英吋移動式抽水機，一旦出現大雨，就以串聯方式把A8站外道路積水抽至附近酒廠外的排水箱涵，解決A8淹水點問題。