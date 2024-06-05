跳電頻繁恐衝擊AI產業 張善政盼強化桃園供電韌性

近期AI議題發酵，各縣市積極爭取科技大廠投資，外界也關注國內電力供應能力是否已準備好。桃園市長張善政今天在市政會議表示，AI是高耗能產業，穩定能源供應是產業發展的基石；桃園日前多次跳電，市府已與台電組成專家會議小組，會持續溝通，用行動凸顯桃園對穩定供電的重視。

輝達執行長黃仁勳昨表示將在台投資研發中心，張善政連2天喊話，強調桃園是世界上AI伺服器最大的生產基地，「盼輝達有機會能到桃園看看。」但桃園近2個月停電事故頻傳，據統計，4月中起停電次數共60起，受影響戶數破15萬戶，也令市府憂心。

台電日前在張善政公開呼籲下，與市府組成專案小組分析停電原因。據悉，經發局與台電在上月31日召開首次專案小組會議。

台電總經理王耀庭會議中表示，先前調派50名人力加強巡修，已有初步成效，後續將再分年增補至少100名人力，加強預防巡檢、設備更新及架空裸露設備被覆化等工作，提升供電品質。

市府推薦的諮詢委員則提出多項問題，包括台電前董事長朱文成認為，台電應提出桃園售電量變化等資訊，證明桃園的確用電量增加，需要增補大量人力。

中原大學副校長洪穎怡也認為，台電應比對其他縣市，釐清頻繁停電是桃園自己的問題或是全台普遍面臨的狀況；台電前主管林錫儀則請台電確認，1年內停電超過5次的饋線是否已經專案改善等。

張善政今天表示，AI發展是高耗能產業，穩定的能源供應，是政府不可推卸的責任，桃園首創「地方政府與台電共同組成專家會議小組」的機制，盼共同提出強化桃園供電韌性的短中長期計畫。

張善政強調，要吸引企業進駐，穩定的水電供應是最後一塊拼圖，專家小組運作一陣子後，桃園的供電狀況可以進一步穩定，讓所有進駐桃園的產業能夠安心，將來若是台電需要擴充設備如設置變電站等，市府也會配合尋找適當土地、協助與居民溝通，完善桃園供電。