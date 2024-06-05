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桃園新屋要道4線道縮變2線道 幾十年未拓寬地方籲盡速

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋中山西路部分路段因有民宅，導致部分路段從4線道變2線道，地方盼盡速拓寬。記者翁唯真／攝影
桃園新屋中山西路部分路段因有民宅，導致部分路段從4線道變2線道，地方盼盡速拓寬。記者翁唯真／攝影

桃園新屋中山西路部分路段因有民宅，導致部分路段從4線道變2線道，汽機車交織險象環生，有民代表示，過去徵收土地的經費已提存至法院，應該盡速動工。桃園工務局回應，當時未查估地上物，沿線共有約34戶住家，先前協調居民都反對，交通局也透過畫設槽化線提醒用路人，後續會持續跟居民溝通，並觀察交通狀況來因應解決。

中山西路為往來新屋市區及永安漁港要道，市議員陳睿生表示，中山西路從鵝鄉餐廳往西300公尺的道路，從原本的4線道變成2線道，路幅縮減，造成每到假日外地遊客不清楚路況，急煞切進路中，尤其機車騎士騎車更是危險。

陳睿生說，該路段兔地徵收費用已撥款，未提領地主的費用也已提存至法院，事情過幾十年，卻遲遲未拓寬道路，現在沿線許多房屋都已無人居住，市府需要來出魄力好好解決相關問題，地方也有想要拓寬聲音。

工務局工程用地科表示，過去該段道路為公路總局維管，大約30年前執行徵收作業，當時部分地主有領取徵收補償，有些則未領取提存於法院，而當時地上物並未查估，因此後續協調沿線34戶住戶時，大家意見不一，有些人認為房子住久有感情不想搬遷遭到強烈反對。

工程用地科說，2017年桃園交通局有因應地方交通，再漸縮的道路上畫設槽化線及漸縮箭頭，提醒用路人，目前交通狀況上流暢，除了尖峰時間車流較多，目前會持續觀察車流狀況，並與住戶協調了解。

住戶 桃園

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