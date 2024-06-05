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桃園瑞興濕地公園、吊橋為大漢溪添美景 可空拍機攝影

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
中庄吊橋串聯大漢溪兩岸的生態公園、濕地，面積達146公頃，也是桃園新的旅遊景點。圖／桃園市政府水務局提供
中庄吊橋串聯大漢溪兩岸的生態公園、濕地，面積達146公頃，也是桃園新的旅遊景點。圖／桃園市政府水務局提供

桃園市政府水務局表示，大溪區瑞興溼地公園今年3月開園，每天可以淨化大漢溪中庄調整池上游1萬噸的水，連帶連結周邊景點形成146公頃的河岸綠帶，吸引不少遊客來此賞景，成為新的熱門打卡地點。

水務局說明，瑞興溼地公園為人工濕地在大漢溪順水左岸、中庄調整池上方，工程獲前瞻計畫補助合計斥資2億元，利用河段面規畫21公頃全水域環境，一口氣打造7個人工濕地池塘，形成5.5公頃水域，涵蓋15.5公頃陸域，每天過濾淨化大漢溪上游下來的1萬噸生活汙水，可以改善大漢溪下游板新取水口、中庄調整池水質。

瑞興濕地公園下游不到1公里有中庄吊橋，去年1月啟用全長419公尺，寬度2.5公尺，是全台灣最長的懸索式吊橋限行人以及自行車通行。水務局表示，吊橋串接大漢溪左岸大嵙崁景觀園區、中庄調整池，以及右岸月眉人工濕地、山豬湖生態園區，形成146公頃的河岸藍綠交織帶，為大漢溪最大的水岸綠廊，提供民眾休閒遊憩的最佳場域。

民眾可以利用步道瀏覽瑞興濕地公園7個生態池塘，包括水鳥水鴨的身影，還有原生植物台灣大豆等多種植物，濕地旁新建的腳踏車道，讓喜愛騎腳踏車的民眾也能邊騎車邊欣賞濕地景色。水務局最近規畫瑞興濕地系列活動，從在地公民導覽，舉辦水資源論壇、環境教育繪畫寫生，讓瑞興濕地成為生態保育與環境教育的最佳場域。

瑞興濕地15日至7月15日有平面攝影和空拍影片競賽，總獎金優渥達11萬元，詳情可以查詢水務局官網。

桃園水務局在大漢溪打造7個人工池塘過濾汙水，規畫瑞興濕地公園，成為熱門景點。圖／桃園市政府水務局提供
桃園水務局在大漢溪打造7個人工池塘過濾汙水，規畫瑞興濕地公園，成為熱門景點。圖／桃園市政府水務局提供

人工濕地 吊橋 濕地公園

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