石門水庫如潑墨山水7天增561萬噸 桃竹灌區抽穗不缺水

最近北部局部間歇降雨或雷雨，桃園市石門水庫集水區降雨入流超過出流量，7天來石門水庫蓄水量一口氣增加561萬噸，至今天中午蓄水量回升至7300萬噸，重回3月中旬蓄水量，近日水庫實際公共給水、農業用水平均一天不到200萬噸水量，農水署桃園、石門管理處表示，石門水庫恢復供灌，加上埤塘蓄水約7、8成，可供一期稻到6月抽穗期灌溉及進入7月收成期。

桃園市石門水庫集水區近日連續降雨，水庫水位、水量回升，截至今天中午，水庫蓄水量回升達約7300萬噸，水位再回到225公尺以上，蓄水率回升破35%，是今年3月中旬以來最佳水情，水利署北區水資源分署6月管控每天公共給水105萬噸、農業供水約120萬噸，由於近日平地間歇降雨，優先使用河川及埤塘水源供灌，實際每天公共給水約75至80萬噸、農業供水不到120萬噸，實際一天放水不到200萬噸水量，有助6月供水穩定。

桃園、石門管理處表示，桃竹農田灌區一期至6月下旬進入抽穗期，需要如插秧期較大用水，隨著石門水庫恢復農業供水，近日又有雨勢，埤塘蓄水達到7、8成，較早稻作開始結穗，各工作站農田灌區供水正常，有助一期稻7月收成，可讓農民安心。