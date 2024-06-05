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苗栗市扶弱助學專戶成立 今天獲捐158萬元起手式
苗栗市扶弱助學專戶今天成立，市長余文忠與母親黃瑞蘭率先捐出100萬元啟動，各界響應58萬多元，余文忠認為專戶是善的循環，100元都不會少，專戶專款用在每年發放2次每人5000元幫助學生。
扶弱助學專戶是余文忠重要政見，他捐出競選結餘款，及1票30元的選舉補助款，共50萬8500元，他的母親黃瑞蘭以王府大飯店名義，捐款49萬1500元，共100萬元啟動，今天在市公所舉辦成立專戶儀式，縣府秘書長陳斌山、縣議員鄭碧玉、孫素娥，及許櫻萍等人到場見證，現場各界響應捐給專戶58萬3100元。
余文忠表示，苗栗縣長鍾東錦每年捐出薪資100萬元，作為學生獎助學金，他深有同感，參選市長也跟鄉親允諾，比照每年捐薪50萬元，成立扶弱助學專戶，他與母親捐出共100萬元拋磚引玉。
余文忠認為100元也不會少，積少成多幫助學生站得更穩、跳得更高，讓善的循環擴散，「苗栗市扶弱助學專戶」專戶設在公庫，銀行代碼9020016苗栗市農會，帳號90201-04-007004-5。
市公所指出，專戶扶弱助學獎助學金申請分為上、下學期，每年10月1日至10月31日，及3月1日31日，設籍苗栗市高中職以下學校，符合經濟弱勢且品行優良、才藝績優、體育績優等其中1項，或具有其他優良事蹟學生，都可接受報名申請或學校推薦，審核通過後，2個月內每人發放5000元獎助學金。
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