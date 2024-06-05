苗栗三灣「廖媽媽」90歲高齡辭世 愛心永傳人世

苗栗縣中港溪地區被大家熟知的「廖媽媽」廖彭蘊鈺女士5月25日辭世，享壽90歲，她生前熱心公益，對竹苗偏鄉教育與扶助貧困家庭不遺餘力，留下許多感人故事，研華文教基會27年前也透過她深入偏鄉學校，提供貧困學子獎助學金，如今協助的學校數量不斷增加，幫助孩子改變命運，也是大家眼中的「活菩薩」。

苑裡鎮致民國中校長詹吉翔先前在南庄服務，對廖媽媽的善心深有所感。廖吉翔說，早年廖媽媽都以個人之力，自掏腰包默默在地方行善；研華文教基金會與她結緣後，開始透過她深入偏鄉學校提供 清寒學生獎助學金，金額也從200萬元增至350萬元，受惠對象更從中港溪擴大到縣內各校及新竹峨眉 、北埔、橫山等地共39校。

早年廖媽媽捐助地方學子，都親自開車前往探視個案情況，近幾年因年事已高，基金會顧慮她年邁 ，不讓她再鴐車去探訪個案，但她對孩子的關愛和鼓勵依然未減。

退休校長葉明相回憶，廖媽媽多年來不辭辛勞走訪個案，每個受助學生她都親自給予溫暖擁抱，也讓研華金會的獎助金特別不一樣，愛心讓無數孩子得以改變命運。

頭份國中校長鍾萬煋憶起十幾年前與廖媽媽一起去明德水庫附近探訪一戶弱勢家庭，當年境況如今依然歷歷在目。廖媽媽即使年事高，仍堅持親自開車走訪，這份執著和愛心令人動容。近年來基金會不讓她再自行開車訪問個案，但她對孩子的關愛和鼓勵依然未減。

詹吉翔說，廖媽媽代表研華捐助學子，都會與孩子攀談，了解對方境況，兩年前到致民，知道有個女生父母剛離異，第二天她就託人送來大的熊玩偶盼撫慰女生心情，在獅潭國中知道學生天冷卻未穿保暖衛生衣，她也特別託他送去，真心關注孩子的需求。

「我曾發願要做些對社會有益的事，不要到臨老時心中有所遺憾。」廖媽媽曾提起當年的一份心願，後來她與研華文教基金會結緣，更幫助許多孩子圓夢。