影／桃園警跳16蹲邀民眾捐血 送全聯禮券

桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動，更與中壢仁海宮合作，凡捐血就送全聯禮券跟警察熊娃娃，員警更現場跳起16蹲，吸引民眾捐血做愛心。

今捐血活動廣邀警察、五大民力及一般民眾共同參與，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵，中壢警分局反詐宣導團也派出大頭娃娃和充氣恐龍逗趣跳起最夯的16蹲，用歡樂的氣氛將最新的「AI詐欺」、「LINE假投票」及「假抽獎」等反詐資訊告訴大家。

中壢警分局分局長唐嘉仁說，「捐血一袋，救人一命」，捐血義行與警察工作為民服務的宗旨契合，用具體行動展現警察熱心公益情操，幫助更多需要的人。

這次不僅分局有提供警察小熊作為紀念品，中壢仁海宮董事長王介禧也贊助全聯禮券作為捐血紀念品，只要捐血250c.c.，就能獲得價值200元的全聯禮券，吸引大批民眾前來捐血。