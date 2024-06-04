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唐治平深夜現身淡水警分局派出所 領取亡母相驗證明

影／桃園警跳16蹲邀民眾捐血 送全聯禮券

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動。圖／中壢警分局提供

桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動，更與中壢仁海宮合作，凡捐血就送全聯禮券跟警察熊娃娃，員警更現場跳起16蹲，吸引民眾捐血做愛心。

今捐血活動廣邀警察、五大民力及一般民眾共同參與，傳達「捐血有愛、救人最樂」的生命意涵，中壢警分局反詐宣導團也派出大頭娃娃和充氣恐龍逗趣跳起最夯的16蹲，用歡樂的氣氛將最新的「AI詐欺」、「LINE假投票」及「假抽獎」等反詐資訊告訴大家。

中壢警分局分局長唐嘉仁說，「捐血一袋，救人一命」，捐血義行與警察工作為民服務的宗旨契合，用具體行動展現警察熱心公益情操，幫助更多需要的人。

這次不僅分局有提供警察小熊作為紀念品，中壢仁海宮董事長王介禧也贊助全聯禮券作為捐血紀念品，只要捐血250c.c.，就能獲得價值200元的全聯禮券，吸引大批民眾前來捐血。

王介禧指出，仁海宮積極投入慈善公益，期盼能讓愛心善舉滿人間。中壢警分局表示，警察工作不僅僅在於維護社會秩序，同時也要保障人民身體、生命及財產安全。舉辦捐血活動，旨在希望達到拋磚引玉的效果，把「捐血捐愛 健康無礙」的理念傳播出去，使警察節更有意義。

桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動。圖／中壢警分局提供
桃園中壢警分局與楊梅、平鎮、大溪及龍潭警分局，因應6月15日警察節，今舉行捐血活動。圖／中壢警分局提供

捐血 禮券 警察

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