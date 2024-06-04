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桃苗力爭輝達設AI研發中心 楊文科：首選就在新竹縣！

聯合報／ 記者吳傑沐／新竹即時報導
楊文科說，新竹縣擁有竹科、新竹縣鳳山工業區、新竹產業園區(新竹工業區)、台元科技園區、生醫園區等完整產業供應鏈，與半導體、ICT、生醫產業重鎮及工研院、清大、交大等研究人才能量充沛等各種優勢。圖／翻攝楊文科臉書
楊文科說，新竹縣擁有竹科、新竹縣鳳山工業區、新竹產業園區(新竹工業區)、台元科技園區、生醫園區等完整產業供應鏈，與半導體、ICT、生醫產業重鎮及工研院、清大、交大等研究人才能量充沛等各種優勢。圖／翻攝楊文科臉書

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今天表達將在台灣投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項，隨後桃園市長張善政、苗栗縣長鍾東錦均向黃喊話前來投資。而人在國外的新竹縣長楊文科，傍晚透過臉書發文「輝達來台設廠，首選就在新竹縣！」似乎已勝券在握，其幕僚透露這是因為黃已找人主動聯繫縣府，希望來設廠。

輝達執行長黃仁勳先生的演講，在全台刮起AI炫風，更震撼台灣產業界，不難看出，AI將成為全球未來幾年重要的關鍵字，更是台灣未來確保國際競爭力的重要科技領域。

楊文科說，在這波AI浪潮下，新竹縣不但沒有缺席，更早已提前部署，打造的新竹縣AI智慧園區，吸引全球最大雲端伺服供應商「緯創資通」、全球網路通訊大廠「智邦科技」、全球人機介面晶片領導廠商「義隆電子」及精準醫療生技大廠「普生」進駐，最快今年下半年就會陸續開始正式營運。

不只如此，新竹縣擁有竹科、新竹縣鳳山工業區、新竹產業園區(新竹工業區)、台元科技園區、生醫園區等完整產業供應鏈，與半導體、ICT、生醫產業重鎮及工研院、清大、交大等研究人才能量充沛。新竹縣所具備的各種優勢和黃仁勳執行長希望尋找「研發人才多的地方」不謀而合。

「更重要的是，我們位處北部和中部都會圈承接軸線上的中心點，串連了整條科技廊帶，擁有最完善的科技供應鏈，我想這也是為何輝達願意主動聯繫我們的產發處，表示希望能來竹縣設廠。」

楊文科說，為了滿足大量產業用地需求，目前他們正積極推動「台知園區及科學園區三期」兩項計畫案，台知園區計畫面積435.13公頃，科學園區三期計畫面積453.9公頃。這兩個案子不僅可提供充足的產業用地，也提供住宅生活及商業機能，還有公園綠地、學校等公設用地規畫，滿足科技人才來新竹移居後的就業與居住生活。

「我在此對輝達進駐竹縣表示熱烈歡迎，也邀請黃仁勳執行長有時間能來新竹走走，蒞臨新竹縣參訪，我會用我們最道地的客家美食來歡迎他！」

客家美食 新竹 楊文科

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