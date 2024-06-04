每周來學HAKKA文化 桃園客家局提供「任意門」 讓你玩到年底

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聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市客家局行銷客家7大館近百課程任你選擇體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市客家局行銷客家7大館近百課程任你選擇體驗。記者曾增勳／攝影

桃園市有為數眾多的客家鄉親，但是明明是客家子弟，卻一句客語都不會說，不了解客家風土人情、客家歌謠，桃園市客家事務局整合轄區客家7大館，從今天起到年底，每周末提供百場課程，讓不同年齡層、不同喜好的鄉親各取所需選修，多數課程為免費，讓民眾能一路「玩到年底」。

有興趣客民眾都可上客家局官網報名，搜尋想要參加的客家課程，像是客家文化館親子館推出客家童詩、歌謠課程，吟唱客家日常文化，1895乙未保台紀念公園辦理乙未歷史桌遊體驗，讓民眾理解客家歷史，鍾肇政文學生活園區走讀推廣客家文學，客家茶文化館推出各種與茶有關的課程及手作體驗，海螺館體驗客家先民的牽罟、石滬漁人生活。

北區客家會館推出「客家讀劇工作坊，由演員出身老師帶領學習讀劇本，老師施侑岑說，帶領大家讀劇，從客家故事了解、認識客家文化。桃園石滬協會理事許立志介紹海螺館的石滬、海邊植物作品及手作課程，體驗和認識客家先民生活。

客家局長范姜泰基表示，客家7大館課程和體驗活動，新鮮好玩應有盡有，大部分課程還免費，即起至12月底特定周末舉辦近百場課程，透過「HAKKA任意門」提供不同年齡層、不同喜好的鄉親學習、體驗，歡迎鄉親報名參加，一起來貼近和體驗客家文化和生活。

桃園市客家局長范姜泰基（左二）宣布客家7大館近百課程任你選擇體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市客家局長范姜泰基（左二）宣布客家7大館近百課程任你選擇體驗。記者曾增勳／攝影
桃園市客家局長范姜泰基（見圖）宣布客家7大館近百課程任你選擇。記者曾增勳／攝影
桃園市客家局長范姜泰基（見圖）宣布客家7大館近百課程任你選擇。記者曾增勳／攝影
桃園客家7大館課程任你選，桃園石滬協會理事許立志（左）介紹海螺館生活體驗。記者曾增勳／攝影
桃園客家7大館課程任你選，桃園石滬協會理事許立志（左）介紹海螺館生活體驗。記者曾增勳／攝影
桃園客家任意門整合行銷客家7大館課程，近百課程體驗任你選擇。記者曾增勳／攝影
桃園客家任意門整合行銷客家7大館課程，近百課程體驗任你選擇。記者曾增勳／攝影

客家文化 桃園

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