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輝達將再設研發中心 張善政喊話全力爭取：桃園有5大優勢

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今向輝達喊話，盼全力爭取輝達在桃園投資。圖為張善政去年率市府團隊拜會輝達美國總部畫面。圖／市府提供
桃園市長張善政今向輝達喊話，盼全力爭取輝達在桃園投資。圖為張善政去年率市府團隊拜會輝達美國總部畫面。圖／市府提供

輝達NVIDIA）執行長黃仁勳今表示，對於在台投資研發中心，台北、台南、高雄都會是選項。桃園市長張善政下午也喊話，表示桃園有5大優勢是輝達評估進駐的首選，包括AI生態系完整、交通便利、土地面積足夠、專業人才匯聚與輝達亞太物流中心進駐遠雄自貿港等，市府將組專案團隊提供輝達所需的一切支援，全力爭取輝達在桃園投資。

桃園市政府表示，自張善政上任來，市府便持續與輝達公司保持良好互動關係，去年8月市長也親自率市府團隊拜會輝達美國總部，輝達已於去年底進駐遠雄自貿港打造亞太物流中心，落地台灣深化半導體 AI 生態系發展。

同時市府為將AI技術應用在市政服務，用科技為城市解決問題，也與台灣輝達合作，導入AI課程及應用專案，希望提升公務人員對AI技術的應用能力，為「智慧桃園」的發展開創各種可能性。

經發局長張誠強調，桃園是全台第一工業科技大城，擁有半導體、ICT、電子等完整AI產業供應鏈優勢；同時桃園是台灣主要國際機場、遠雄自由貿易港所在地，又鄰近台北港，掌握陸海空國際要道的核心地帶；未來第三航廈及第三跑道啟用、現有國1甲、國2甲等航空城聯外高速公路等交通建設完成後，完善路網系統，將成為產業進駐唯一首選。

張誠也提到，桃園近期將有許多產業用地即將釋出，包括桃園航空城優先產專區中面積最大I基地近期將重啟標售；桃園科技工業園區二期最快明年第一季可辦理標售。另青埔特區A19站交通便利、腹地廣大，也非常適合作為輝達創新研發中心使用。

市府表示，黃仁勳日前演講中提到「43台廠供應鏈」桃園市就占22家，包括廣達、鴻佰、台達電等桃園在地企業；另16所與AI科技有著緊密連結大專院校中，桃園市的中央、中原、元智等大學也入列其中，桃園將是NVIDIA最佳選擇，桃園將動員全府各相關局處，共同爭取輝達再度投資桃園，帶動航空城、北台灣、桃竹苗大矽谷競爭力。

NVIDIA 半導體 張善政 桃園 輝達

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