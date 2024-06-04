黃仁勳擬設第二座研發中心 鍾東錦第一時間喊來苗栗

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前提到將在台設置千人規模的研發中心，苗栗縣長鍾東錦今天表示，苗栗有土地優勢等條件，將爭取黃仁勳考量將研發總部設置在苗栗，進一步將AI產業鏈結往中台灣擴展扎根。

鍾東錦得知輝達繼在內湖設立人工智慧創新研發中心後，黃仁勳3日晚表示將再覓地加碼設置第二座，至少雇用1000名工程師之AI研發總部，鍾東錦喊話表示苗栗縣土地等有足夠的條件，將全力邀請黃仁勳先到苗栗1日遊，品嘗在地客家小吃，並考量將該研發總部設置在苗栗。

鍾東錦表示，苗栗縣在西部科技發展廊帶的居中優勢地理位置，北有新竹科學園區，縣內有竹南及銅鑼科學園區，南有中部科學園區，且完整的9宮格路網交通，並可以滿足輝達的AI研發總部設置土地需求。

縣府短期可以提供高速鐵路苗栗車站特定區產業專用區，特定區內有2處產業專用區土地，共計7.29公頃，建蔽率60%，容積率350%，僅需提出開發計畫書，經苗栗縣都市計畫委員會審議通過後，即可立即開發設置研發中心。

中長期方面，配合行政院「桃竹苗大矽谷推動方案」，預選基地一在鄰近竹南科學園區周邊，初步匡列國道1號頭份交流道鄰近都市計畫農業區約288公頃，明年5月前先完成開發範圍勘選及評估產業園區開發之可行性後，再另案以都市計畫個案變更方式，接續辦理整體開發前土地使用分區變更程序，完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發。

此外，預選基地二部分，整併「高速公路頭份交流道附近特定區計畫」及「新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區計畫」兩計畫區後，併通盤檢討程序辦理竹南科學園區東側，及京元電子東側約35公頃都市計畫農業區變更為產業專區作業，預計可增加21公頃產專區，完成都市計畫變更後，以區段徵收方式辦理整體開發，力拚2031年完成開發，提供研發中心使用。

鍾東錦表示，如有機會將親自率領縣府團隊，登門造訪黃仁勳執行長，或是邀請執行長至苗栗，誠摯張開雙臂歡迎輝達選擇苗栗，期盼輝達選擇宜居、宜遊、宜業的苗栗縣。