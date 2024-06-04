苗栗府會專案小組追源頭 統合加強打擊廢棄物入侵力道

苗栗縣頻傳廢棄物入侵，2018年至今176件，縣議員陳光軒今天以「廢土天堂苗栗縣」為議題質詢，認為背後疑有暴利，要追就要追源頭嚇阻，縣長鍾東錦同意府會專案小組到位，統合打擊廢棄物入侵。

縣議會總質詢，陳光軒指出，警方統計2018年至今共發生176件，並攔查載運剩餘土方484車次，但如果涉及不明土方，司機通常不會交代來源，警方也沒有輒，追不到源頭，因背後涉及暴利，罰鍰幾萬元不關痛癢。

此外，造橋鄉談文村一處空地，地方經常反映亂倒廢棄物，結果通報縣府環保局稽查人員，5月11日認定僅是整地除草，但5月20日環保局廢棄物管理科會勘，又變成營建混合一般事業廢棄物，數量約1000噸，案子並移送，警方也追查到行為人。

陳光軒質疑不到10天，卻有天地之別，到底是認定的標準不同？或是故意放水？尤其有時在廢棄物現場，縣府一個單位推過一個單位，難以一次到位解決，將提案議會成立專案小組。

鍾東錦表示，由陳光軒擔任專案小組召集人，邀請關心的議員參加，連同環保局、水利處、地政處，及警察局等單位人員，就廢棄物入侵問題，統合相關單位與人員，防止廢棄物入侵，並追查源頭嚇阻。