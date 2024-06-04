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苗栗府會專案小組追源頭 統合加強打擊廢棄物入侵力道

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒今天以「廢土天堂苗栗縣」為議題質詢，要求追源頭嚇阻，縣長鍾東錦同意府會專案小組統合打擊廢棄物入侵。記者范榮達／攝影
苗栗縣議員陳光軒今天以「廢土天堂苗栗縣」為議題質詢，要求追源頭嚇阻，縣長鍾東錦同意府會專案小組統合打擊廢棄物入侵。記者范榮達／攝影

苗栗縣頻傳廢棄物入侵，2018年至今176件，縣議員陳光軒今天以「廢土天堂苗栗縣」為議題質詢，認為背後疑有暴利，要追就要追源頭嚇阻，縣長鍾東錦同意府會專案小組到位，統合打擊廢棄物入侵。

縣議會總質詢，陳光軒指出，警方統計2018年至今共發生176件，並攔查載運剩餘土方484車次，但如果涉及不明土方，司機通常不會交代來源，警方也沒有輒，追不到源頭，因背後涉及暴利，罰鍰幾萬元不關痛癢。

此外，造橋鄉談文村一處空地，地方經常反映亂倒廢棄物，結果通報縣府環保局稽查人員，5月11日認定僅是整地除草，但5月20日環保局廢棄物管理科會勘，又變成營建混合一般事業廢棄物，數量約1000噸，案子並移送，警方也追查到行為人。

陳光軒質疑不到10天，卻有天地之別，到底是認定的標準不同？或是故意放水？尤其有時在廢棄物現場，縣府一個單位推過一個單位，難以一次到位解決，將提案議會成立專案小組。

鍾東錦表示，由陳光軒擔任專案小組召集人，邀請關心的議員參加，連同環保局、水利處、地政處，及警察局等單位人員，就廢棄物入侵問題，統合相關單位與人員，防止廢棄物入侵，並追查源頭嚇阻。

環保局則指出，5月11日派員至造橋鄉談文村稽查，當時現場刻正進行除草整地作業，割除後之雜草樹叢仍遺留現場，並覆蓋原有土地表面，另未割除之雜草樹叢因久未整理，才會初判整地除草作業，5月20日現場已完成除草作業，發現土壤有摻雜營建混合物露露，因此依違反廢棄物清理法函請竹南警察分局偵辦，並沒有放水。

苗栗縣議員陳光軒質疑造橋鄉一處現場，5月11日、20日兩次勘察，卻有不同的認定。圖／陳光軒提供
苗栗縣議員陳光軒質疑造橋鄉一處現場，5月11日、20日兩次勘察，卻有不同的認定。圖／陳光軒提供

廢棄物 環保局 鍾東錦

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