桃園用「AI系統」抓違規 16個月開出1400萬元罰單

桃園市環保局以機器視覺技術，首創「AI環境汙染辨識系統」，應用在空氣品質、河川水質保護、環境衛生及機車噪音管制，去年1月到今年4月已裁處違規案件共1400萬元，每年也提高稽查效率達55%。

環保局長陳世偉表示，環保局依據業務持續發展AI影像辨識技術，目前陸續完成7項子系統，包括施工揚塵辨識、機動車輛智慧偵測辨識、判煙辨識、水色辨識、環境衛生辨識、營建路汙辨識及改裝排氣管辨識等，並結合空品感測器物聯網、水質物聯網及聲音照相等科技，作為空氣品質、河川水質、環境衛生及機車噪音等4大領域的稽查管制。

陳世偉表示，這套系統以機器視覺的即時監控與辨識來取代人力，準確率可達到80%，每件陳情案約可節省30到45分鐘時間，若辨識到異常狀況，系統自動以LINE或影像告警，有效提升55%稽查效率，而透過這種人機合作的模式，自去年1月至今年4月，已裁處違規案件共1400萬元，除可遏阻廠商違規，也讓企業落實自主管理。

陳世偉表示，AI環境汙染辨識系統執行後，比對2020年到2022年3年的平均數據，大氣中硫氧化物濃度改善37%、氮氧化物改善6%及空品不良日數減少23%，河川生化需氧量改善6.4%；另比對設置前後，亂丟垃圾陳情數量下降51%，且可減少39%衛生稽查人力，「靜桃計畫」後噪音陳情數量也下降23%。