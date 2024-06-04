晴空匯其他棟樓消防稽查發現多項缺失 排煙故障、未設防火門
新竹市府今公布豐邑晴空匯消防稽查結果，結果不僅發生火警的D棟有問題，就連其他棟同樣被查出多項缺失，其中ABC棟都發現排煙系統故障，地下室根本沒依規定設置防火門，火警警報故障、緊急廣播故障等，將開罰管委會12萬元。
市府都發處副處長蘇文彬表示，5月29日消防局前往晴空匯稽查缺失，發現包含火警自動警報設備受信總機故障、緊急升降機或特別安全梯間排煙進風設備故障、室內消防栓設備末端放水壓力不符規定、自動灑水設備放水壓力不符規定、緊急廣播設備故障、緊急發電機故障，已通知管委會限期改善。
新竹市長高虹安表示，晴空匯大火事件成因非常多，現場蒐證從第一天就開始進行，與內政部專案調查會同步，市府絕無隱匿、黑箱。
她說明，造成這次火災是大樓有許多防火問題，管道間電線過於密集，引發電線走火，且一般電源與緊急電源在同個管道間內，使得緊急電源無法送達排煙裝置，造成排煙裝置失效。
新竹市府將向中央建議修法，要求未來大樓建築應將緊急電源與一般電源分離，才能在災害發生時發揮作用。
高虹安提到，合格耐燃的線材應該要能阻止火勢蔓延，但豐邑晴空匯稽查結果卻發現，管道間防火填塞不確實，造成防火區劃設計失效，或根本沒有防火填塞，造成濃煙四處亂竄引發災難，未來新竹市府會將防火區劃檢查項目納入公安檢查中，同時將請檢調釐清大樓監造人及承造人的責任。
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