人工智慧勢不可擋！桃市府、星國AI小組交流提2隱憂

全球瘋AI浪潮，桃園市政府副秘書長金志聿昨出席新加坡世界城市高峰會時，率團到新加坡資通訊部拜會新加坡國家人工智慧小組領導層。雙方除交流AI應用政策，也提到AI可能助長詐騙及假消息問題，盼未來建立法規及監管防護，確保AI發展對社會有益。

世界城市高峰會2日起在新加坡舉行，金志聿昨率團參加，分享「智慧桃園」推動過程。他提到桃園10年內人口成長超過13%，年工業產值是全台第一，隨城市高速發展，交通、車輛噪音、環境汙染等問題都面臨挑戰，如何利用創新科技打造宜居、永續的城市，是市府首要目標。

論壇舉行期間，金志聿也前往新加坡資通訊部拜會，雙方討論人工智慧政策。金志聿表示，市長張善政上任後建立「智慧桃園」平台，廣泛導入智慧科技，像是環保局以AI查緝違規丟棄垃圾，消防局利用車聯網的救護一路通，也大幅提早急救患者到院時間。

新加坡國家人工智慧小組資深總監兼數位經濟辦公室主任Andrea Phua認同市府政策，也提到，利用AI提高效率及生產力，並普及產業及大眾使用AI的能力，是星國致力的目標。