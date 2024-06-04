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人工智慧勢不可擋！桃市府、星國AI小組交流提2隱憂
全球瘋AI浪潮，桃園市政府副秘書長金志聿昨出席新加坡世界城市高峰會時，率團到新加坡資通訊部拜會新加坡國家人工智慧小組領導層。雙方除交流AI應用政策，也提到AI可能助長詐騙及假消息問題，盼未來建立法規及監管防護，確保AI發展對社會有益。
世界城市高峰會2日起在新加坡舉行，金志聿昨率團參加，分享「智慧桃園」推動過程。他提到桃園10年內人口成長超過13%，年工業產值是全台第一，隨城市高速發展，交通、車輛噪音、環境汙染等問題都面臨挑戰，如何利用創新科技打造宜居、永續的城市，是市府首要目標。
論壇舉行期間，金志聿也前往新加坡資通訊部拜會，雙方討論人工智慧政策。金志聿表示，市長張善政上任後建立「智慧桃園」平台，廣泛導入智慧科技，像是環保局以AI查緝違規丟棄垃圾，消防局利用車聯網的救護一路通，也大幅提早急救患者到院時間。
新加坡國家人工智慧小組資深總監兼數位經濟辦公室主任Andrea Phua認同市府政策，也提到，利用AI提高效率及生產力，並普及產業及大眾使用AI的能力，是星國致力的目標。
雙方針對生成式AI應用深入探討，星國國家人工智慧小組也詳細介紹其大型語言模型應用案例及開發經驗。金志聿表示，大型語言模型應用潛力龐大，會邀請該小組成員，在未來桃園發展該技術應用時給予協助。
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