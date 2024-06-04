留不住護理人員…桃園3個月近900人離職 難擋關床潮

護理人員離職率升，醫院出現關病床潮。據統計，桃園市今年第一季離職護理師多達879人，全市病床數只剩6380床，排名六都倒數第二，引發外界擔憂。市府衛生局坦言，護理人員缺乏問題難解，會持續與醫院溝通改善職場環境，避免人才流失。

桃園市衛生局統計，今年1至3月，全市護理師申請離職人數多達879人，每月近300人平均離職；比較往年同期數據，去年第一季908人離職、前年930人，顯示桃園護理人員流動率居高不下。

進一步分析，桃園市護病比最高的醫院是大園區居善醫院，平均全日14.9，接著依序為桃園區德仁醫院12.5、平鎮區陽明醫院12.1、平鎮區秉坤婦幼醫院11.4、桃園療養院11.2、榮總桃園分院10.8、衛福部新屋分院10.7、聯新國際醫院桃新分院10.6、桃園敏盛綜合醫院10.3、中壢天晟醫院及平鎮區聯新國際醫院10.1。換言之，桃園市1名護理師最多要照顧近15名病患、最少要照顧10人。

議員黃敬平指出，目前桃園市急性一般病床數為6380床，和前年6936床、去年6386床對比逐年遞減；今年數量在六都中更是倒數第二，僅比台南市5499床多，隨護理人員不斷減少，各醫院關閉病床的情況將愈來愈嚴重。

此外，桃園市在急診室等待病床超過24小時的病人數占總急診人數比率，今年1至4月達3.4%，已比2022年的平均1.8%增加近一倍，比全國平均3.34%還高。

黃敬平說，各項數據顯示，桃園醫療資源量能低於全國均值，民眾永遠都在等病床；衛福部今年3月公布三班護病比，透過加薪模式增加護理人員留職的動力，醫院提前達標可獲更多獎勵金，但現實是人力不足造成血汗加班的情況依舊存在，如何留住護理人才是市府當務之急。

衛生局長劉宜亷回應，桃園市已核准新增病床數有近千床以上，但多數醫院沒擴床，進度停滯，源頭還是因護理人員缺乏。這次中央拿出40億獎勵，換算桃園只分配到4億，市府雖曾考慮提供額外獎勵，但龐大經費、要給哪些護理人員都是難題，一時難解。

劉宜亷說，桃園市護理人員流失情況已較往年減緩，市府持續與醫院溝通改善環境，希望職場環境不要太嚴厲，對醫療暴力也立即處理，以免人才太快流失。