桃園會展中心完工啟用 民代建議辦這些展避免成蚊子館

斥資逾46億元由經濟部與桃園市政府攜手合作打造的「桃園會展中心」今舉行完工視察暨公共藝術揭幕典禮」，目前已委外由安逸國際展覽股份有限公司經營。桃園市長張善政今表示，中央、地方攜手補足國門之都沒有大型會展中心一角，今年9月青商會全球年會將於此舉行。有民代也建議廠商應多辦展覽吸引人流，避免成為蚊子館。

張善政表示，桃園為國門之都，中央出資、地方出地完成會展中心，會展中心啟用後，旁邊的橫山書法館、桃園兒童美術館、興建中的桃園美術館等能一同串聯，成為桃園最亮眼的區域，不輸台北。

張善政說，去年世界客家博覽會也在此舉行，今年9月青商會的全球年會將於桃園舉行，明年的台灣燈會室內展區，也預計於會展中心合作舉行，這樣新的嘗試讓經濟部放心，絕對不浪費空間。

經濟部國際貿易署副署長李冠志表示，希望會展中心結合桃園大矽谷計畫或是航空城計畫，把整個地區變成以產業發展與國際行銷、國際貿易，還有先進而且快速的服務業的匯聚平台，並創造就業機會，吸引觀光商務客前往。

市議員黃崇真指出，會展中心內大面積無落柱空間設計相較台北世貿展覽館更佳，委外廠商也有經營壓力，相信會積極營運，建議可多辦動漫、母嬰、寵物等大型及國際展覽，導入人流，避免成為蚊子館。市議員梁為超說，希望中央地方攜手，增加誘因並與台北的展覽區隔，讓大型展覽如科技、AI展促進經濟發展。