台灣獼猴出沒北埔新埔 竹縣初判離群孤猴籲勿靠近

竹縣府今天表示，近期北埔鄉及新埔鎮有1隻台灣獼猴出沒，研判應為離群的孤猴，提醒民眾若發現獼猴出沒，不要靠近、不餵食、不驚擾，以避免獼猴受驚擾致攻擊發生危險。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，有民眾目擊在北埔鄉及新埔鎮出現1隻台灣獼猴，雖台灣獼猴目前為一般類的野生動物，但仍具有一定的野性，民眾若發現獼猴出沒，不要靠近、不餵食、不驚擾，尤其若以人工餵食可能導致獼猴不懼怕人，進而出現搶食及入侵破壞農作物等行為。

縣府說，若民眾遇野生動物危害農作物或有侵入民宅情形，可立即通報縣府，將派員前往協助處理，以架設誘捕籠、放置定時鞭炮及擴音器等措施驅趕。

縣府指出，此外也持續推動農業部「補助地方政府輔導農民辦理防治台灣獼猴危害農作方案」，透過補助農民架設防猴電圍網，降低農損，提高農作收成率，以保障農民農作生產。

縣府說，今年電圍網資材補助基準由原本的每公尺補助新台幣279.5元提高為每公尺補助445元，其中政府補助總資材費3/4，農民僅需負擔1/4。

縣府表示，同時也新增架設費用補助、資材維修補助、自行架設電圍網者添購電牧器及電壓檢測器補助、及其他防猴器材補助，相關補助即日起至113年7月31日止開放受理。