離譜！飲用10幾年的補藥酒竟是塑膠海馬、鱉泡製

苗栗縣獅潭鄉民代表劉雪梅泡製的補藥酒，昨天發現摻雜塑膠海馬、鱉等，她難以置信「台灣也有黑心貨」，飲用10多年才發現，大呼離譜、惡心，唯一慶幸目前身體沒有什麼大礙。

劉雪梅昨天分享經驗，她的親朋好友都認為離譜，沒有最扯，只有更扯，這罐補藥酒恐怕要創金氏紀錄了；劉雪梅說，10多年前台中港改建前，入口處有整排攤商，她冬天喜歡食補，8000元買了「十全大補」，加公母海馬、鱉等藥材，攤販聲稱冬天有活絡筋骨、氣血的功效。

她表示，因在台灣採買，且藥材一大包，她沒有懷疑察看，回家泡了20斤、40度米酒，補藥酒並沒有直接飲用，而是冬天雞酒、薑母鴨加半碗或1碗，增加風味及補身體，10多年來還有剩下半瓶。

昨天因為要清出瓶子，用來泡製李子酒，卻發現海馬硬梆梆還有彈性，鱉殼又是軟趴趴，折斷冬蟲用打火機燒，還有塑膠味，還有一大堆藥材，泡酒10多年了，也搞不清楚真假，她難以置信，過去媒體報導看到買到的黑心塑膠海馬、鱉充當藥材，沒有想到親身經歷，且就在眼前，而且發生在台灣，讓她錯愕、難以置信。

「很惡心！快要吐了！」劉雪梅發現飲用塑膠海馬、鱉10多年，第一時間的感覺很離譜，表示現在要找賣她的攤販，幾乎是不可能，還好身體沒有不適，小孩也不愛，不過，她會保留這批假海馬、假鱉等藥材，前車之鑑供民眾參考，選購相關藥材一定要特別小心。