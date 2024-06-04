桃園市第3例 選委會公告龜山文青里長罷免案成立

中央社／ 桃園3日電

桃園市選舉委員會今天公告，龜山區文青里發起罷免里長謝嘉仁連署的罷免案成立，依照公職人員選舉罷免法第87條第1項規定，罷免案投票應於罷免案宣告成立後20日起至60日內舉行。

桃園市選委會公告顯示，依據選罷法第81條第1項、第83條第2項規定，里長罷免案成立，應有原選舉區選舉人總數百分之10以上的選舉人連署，而龜山區文青里第3屆里長選舉，選舉人總數7897人，罷免連署人數應達790人。

由吳姓里民領銜提出的罷免案，連署人數有1205人，依法刪除108人，符合規定人數有1097人，已達法定連署人數，依法宣告罷免案成立。

文青里里長謝嘉仁罷免案，提案人當時以里長對里內不熟悉、只服務有投票給他的人等理由發起罷免連署，先前謝嘉仁對於罷免連署曾表示不予置評也不願受訪。

截至目前，桃園市第3屆里長已有3起罷免案，中壢區石頭里里長王子林3月底遭罷免，是桃園地方自治史上首件里長罷免案，預計6月8日舉行里長補選投票；第2案為桃園區長美里里長林秀貞罷免案日前已連署成案，同樣將於6月8日舉行罷免投票。

第3案則是今天公告成立的龜山區文青里里長謝嘉仁罷免案，依據選罷法規定，應於罷免案宣告成立後20日到60日舉行罷免投票。

投票 桃園市選舉 罷免

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