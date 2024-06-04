新竹寶山納骨塔 年底興建

新竹縣13鄉鎮市納骨塔等殯葬設施普遍老舊不足，不少公所爭取經費增設。其中寶山鄉受益竹科二期擴建徵收公墓土地，獲科管局全額補助新建納骨塔經費約4.8億元，興辦事業計畫上月底終獲縣府核定通過，預計年底前開工。湖口鄉則評估原有納骨塔位仍夠，決定暫不籌辦新建納骨塔。

寶山鄉長邱振瑋說，新建納骨塔預定地位在雙溪公墓，科管局全額補助興建經費3.68億元，另雙溪公墓及大崎墓園的起掘費用補助約1.2億元。規畫一期新建納骨塔約1.9萬塔位，二期蓋禮廳、靈堂等殯葬設施。興辦事業計畫通過後，接續水保、建照流程，預計年底開工，工期2年。

新竹全縣人口最多的竹北市超過20萬人，則面臨老舊納骨塔早已不敷使用，縣政府考量其迫切需求，已將竹北第8公墓的土地無償撥用給市公所籌建新塔，但土地迄今仍閒置，目前還在與市公所溝通中。

湖口鄉人口也有8萬多人，鄉長吳淑君昨說，鄉內各大家族各自有家族塔，經統計考量原有納骨塔位仍夠，預估10年內應暫無需求，已與縣府溝通過，決定暫不再籌辦新建納骨塔。

竹縣府指出，目前新埔申設公立納骨塔還在籌備中，關西、竹東鎮公所僅規畫要增設禮廳、靈堂設施的二館，原鄉地區的五峰、尖石申設戶外型的納骨牆。縣府補助五峰鄉公所納骨牆650萬元，預計年底前完工；另補助竹東鎮公所738萬元，新蓋二館預計9月前完工，年底前可啟用。