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接掌民進黨苗縣黨部 陳詩弦：擴大接觸基層

中央社／ 苗栗縣3日電

民進黨苗栗縣黨部今天舉行第20屆主任委員交接儀式，新任主委陳詩弦表示，將帶領黨部擴大與基層接觸及青年參與，爭取更多鄉親支持，進而「以翻轉苗栗為目標」。

交接儀式今天在縣黨部舉行，由代理主委黃三榮在評召賴朝欽監交下，將印信交接給陳詩弦，行政院中部聯合服務中心副執行長李貴富、苗栗縣議員許櫻萍、陳春暖，以及多名黨職幹部一同出席觀禮。

陳詩弦接任民進黨苗栗縣黨部第20屆主委，並布達新任縣黨部執行長由連森裕擔任。

陳詩弦表示，在歷屆主委、黨公職共同努力下，苗栗縣的民進黨有明顯進步，新的團隊將強化基層經營，擴大青年參與，希望在2026選舉中可獲得更多鄉親支持，進而以翻轉苗栗為目標。

民進黨 苗栗縣 陳詩弦

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